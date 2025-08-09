Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Senegal’den Türkiye’ye büyük çağrı: Gelin, birlikte büyüyelim

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Senegal, Türkiye ile işbirliğinde vites yükseltiyor. Başbakan Ousmane Sonko, İstanbul’daki Türkiye-Senegal İş Forumu’nda, “Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabiliriz” diyerek enerji, sanayi, yapay zeka ve sağlık gibi alanlarda yeni yatırımların kapısını açtı. Sonko, Türk şirketlerini Senegal’in stratejik projelerine davet ederek “1 milyar dolarlık ticaret hedefini birlikte aşacağız” mesajı verdi.

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu’nda, Türkiye’nin Senegal’e yaptığı yatırımların önemine dikkat çekerek, “Bu yeterli değil, Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz” dedi.

Senegal’den Türkiye’ye büyük çağrı: Gelin, birlikte büyüyelim - 1. Resim

"TÜRKİYE, STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

Geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Senegal’in egemenlik, sosyal adalet ve refah odaklı yeni bir rotaya girdiğini vurgulayan Sonko, devlet, özel sektör ve yabancı yatırımcılar arasında yeni bir ortaklık modeli kurarak ülkeyi dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Sonko, başta Türkiye olmak üzere yabancı yatırımcılara açık bir ülke olduklarını belirterek, “Ülkemizdeki istikrar, coğrafi konumumuz, doğal ve insan kaynağımız ile rekabetçi iş ortamımız bize avantaj sağlıyor” dedi.

ELEKTRİK, SANAYİ, YAPAY ZEKA VE SAĞLIKTA İŞBİRLİĞİ

Senegal’in Türkiye ile elektrik üretimi, insan gücüne dayalı sanayileşme, e-ticaret, yapay zeka, sağlık altyapısı, ilaç üretimi ve biyomedikal cihaz geliştirme gibi alanlarda işbirliğini artırmak istediğini söyleyen Sonko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefini hatırlattı.

TÜRK ŞİRKETLERİNE ÖZEL DAVET

Sonko, Türk şirketlerini başkent Dakar yakınlarındaki Diass Özel Ekonomi Bölgesi’ne yatırım yapmaya çağırarak, burada yatırım ve üretim için özel teşvikler sunulduğunu ifade etti.

EKİM'DE TÜRKİYE'Yİ SENEGAL'DE AĞIRLAYACAK

Başbakan Sonko, 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Invest in Senegal" forumunda Türkiye’yi ağırlamaktan onur duyacaklarını sözlerine ekledi.

