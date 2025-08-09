Senegal’den Türkiye’ye büyük çağrı: Gelin, birlikte büyüyelim

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Senegal İş Forumu’nda, Türkiye’nin Senegal’e yaptığı yatırımların önemine dikkat çekerek, “Bu yeterli değil, Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz” dedi.

"TÜRKİYE, STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

Geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Senegal’in egemenlik, sosyal adalet ve refah odaklı yeni bir rotaya girdiğini vurgulayan Sonko, devlet, özel sektör ve yabancı yatırımcılar arasında yeni bir ortaklık modeli kurarak ülkeyi dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

İlgili Haber Erdoğan-Sonko zirvesi sona erdi: Türkiye ile Senegal arasında 4 anlaşma!

Sonko, başta Türkiye olmak üzere yabancı yatırımcılara açık bir ülke olduklarını belirterek, “Ülkemizdeki istikrar, coğrafi konumumuz, doğal ve insan kaynağımız ile rekabetçi iş ortamımız bize avantaj sağlıyor” dedi.

ELEKTRİK, SANAYİ, YAPAY ZEKA VE SAĞLIKTA İŞBİRLİĞİ

Senegal’in Türkiye ile elektrik üretimi, insan gücüne dayalı sanayileşme, e-ticaret, yapay zeka, sağlık altyapısı, ilaç üretimi ve biyomedikal cihaz geliştirme gibi alanlarda işbirliğini artırmak istediğini söyleyen Sonko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma hedefini hatırlattı.

TÜRK ŞİRKETLERİNE ÖZEL DAVET

Sonko, Türk şirketlerini başkent Dakar yakınlarındaki Diass Özel Ekonomi Bölgesi’ne yatırım yapmaya çağırarak, burada yatırım ve üretim için özel teşvikler sunulduğunu ifade etti.

EKİM'DE TÜRKİYE'Yİ SENEGAL'DE AĞIRLAYACAK

Başbakan Sonko, 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek "Invest in Senegal" forumunda Türkiye’yi ağırlamaktan onur duyacaklarını sözlerine ekledi.