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Sıcak hava felaketi getirdi! En az 14 Hac adayı Suudi Arabistan'da can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
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Sıcak hava felaketi getirdi! En az 14 Hac adayı Suudi Arabistan&#039;da can verdi

Dünya Haberleri  / Reuters

Kurban Bayramı'nda Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden milyonlarca Müslüman için acı haber geldi. Suudi Arabistan’da en az 14 Hac adayı, aşırı hava sıcaklıkları nedeniyle hayatını kaybetti. 17 kişinin ise kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen milyonlarca Müslüman, Hac ibadetini yerine getiriyor.

Yoğun hava sıcaklıklarının yaşandığı Suudi Arabistan'da ise, Hac adayları için acı olaylara şahit olunuyor.

Sıcak hava felaketi getirdi! En az 14 Hac adayı Suudi Arabistan'da can verdi - 1. Resim

EN AZ 14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan en az 14 kişi hayatını kaybetti. 17 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre hac ziyareti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Sıcak hava felaketi getirdi! En az 14 Hac adayı Suudi Arabistan'da can verdi - 2. Resim

SICAKLIK GİDEREK ARTIYOR

Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde pazartesi günü sıcaklıkların 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yayımladığı bir tavsiye kararında hava sıcaklıklarının yükseleceği uyarısında bulunarak hacı adaylarına susuz kalmamalarını ve günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.

Sıcak hava felaketi getirdi! En az 14 Hac adayı Suudi Arabistan'da can verdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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