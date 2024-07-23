Şiddetli sağanak heyelanı getirdi! Can kaybı 229'a yükseldi

Bawdi, "148'i erkek ve 81'i kadın olmak üzere ölü sayısı 229 olarak belirlendi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN DE ÖLÜLER OLABİLİR

Arazinin dik ve engebeli olduğunu, bundan dolayı arama kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediğini söyleyen Bawdi, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Yetkililerden Misikir Mitiku ise ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh de bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar sırasında çok sayıda kurtarma görevlisinin de çamura gömüldüğünü belirtti.