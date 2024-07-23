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Şiddetli sağanak heyelanı getirdi! Can kaybı 229'a yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Etiyopya'nın güneyinde etkili olan sağanaklar sonrası meydana gelen heyelanda can kaybı 229'a yükseldi. Arazi dik ve engebeli olduğu için arama kurtarma çalışmaları güçlükle ilerlerken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Etiyopya'nın güneyindeki Gofa'nın dağlık bölgesinde şiddetli sağanak etkili oldu. Güney Bölge Eyaleti yetkililerinden Alemayehu Bawdi, yağışlar sonrası meydana gelen heyelanda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 229 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bawdi, "148'i erkek ve 81'i kadın olmak üzere ölü sayısı 229 olarak belirlendi. Arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Şiddetli sağanak heyelanı getirdi! Can kaybı 229'a yükseldi - 1. Resim

ARAMA KURTARMA EKİBİNDEN DE ÖLÜLER OLABİLİR

Arazinin dik ve engebeli olduğunu, bundan dolayı arama kurtarma çalışmalarının güçlükle ilerlediğini söyleyen Bawdi, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini dile getirdi.

Yetkililerden Misikir Mitiku ise ölenler arasında arama kurtarma ekibinden kişilerin de olabileceğini kaydetti.

Gofa Bölgesi İletişim Ofisi Başkanı Kassahun Abayneh de bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, çalışmalar sırasında çok sayıda kurtarma görevlisinin de çamura gömüldüğünü belirtti.

Şiddetli sağanak heyelanı getirdi! Can kaybı 229'a yükseldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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