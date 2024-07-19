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Giresun’da sağanak heyelana yol açtı! Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tirebolu, Gümüşhane, Heyelan, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Doğankent yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Türkiye bir yandan yüksek sıcaklıklar bir yandan da sağanak yağışlarla mücadele etmeye devam ediyor. Yurdun batısında yangınlar ormanlık alanlarda etkili olurken, Karadeniz bölgesi günlerdir sel felaketleriyle mücadele ediyor. Meteoroloji tarafından uyarılan Giresun'da sağanak yağış sele dönüştü. Giresun-Gümüşhane karayolu ulaşıma kapandı

SÜRÜCÜLER YOLDA MAHSUR KALDI

Sağanak yağış nedeniyle Tirebolu-Gümüşhane karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Bazı sürücülerin araçlarıyla yolda mahsur kaldığı öğrenildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tirebolu-Doğankent yolu şiddetli yağışlar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücüler lütfen trafiğe çıkmayınız. Sadece arama kurtarma araçlarının geçişine izin verilecektir" denildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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