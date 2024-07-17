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Sağanak bir anda vurdu! Ankara-Konya karayolu ulaşıma kapandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara'da öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, başta Ankara-Konya karayolu olmak üzere birçok yol ulaşıma kapandı.

Meteoroloji'nin saat vererek uyardığı Ankara'da beklenen sağanak başladı. Öğleden sonra etkisini hissettiren ve bir anda hızını artıran kuvvetli yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalanan ve sokakta olan vatandaşlar ıslanmamak için otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı.

Sağanak bir anda vurdu! Ankara-Konya karayolu ulaşıma kapandı - 1. Resim

KONYA YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Konya Yolu'nda yer alan Bala Kavşağının Ankara istikameti, su birikintileri nedeniyle kısmi olarak trafiğe kapandı. Polis ekipleri bahse konu noktada araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri ise yoldaki suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sağanak bir anda vurdu! Ankara-Konya karayolu ulaşıma kapandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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