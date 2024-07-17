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İstanbul'da hava sıcaklığı termometrelerin 41 dereceyi görmesini sağladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da sıcak havalarla mücadele eden vatandaşlar kendilerini denize ya da gölgelik alanlara attı. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı, İstanbul'da termometrelerin 41 dereceyi görmesine neden oldu.

Sıcak havaların etkisi altındaki İstanbul'da milyonlar kavurucu sıcakla boğuşuyor. Mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı termometrelere de yansıdı.

İstanbul'da hava sıcaklığı termometrelerin 41 dereceyi görmesini sağladı - 1. Resim

İSTANBUL'DA 41 DERECE İLE MÜCADELE

İstanbul'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar bunaltıcı sıcaklardan korunmak için gölgelik alanları tercih etti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, termometreler 41 dereceyi gösterdi. Dışarıda olan bazı vatandaşlar park ve gölgelik alanları tercih ederken, bazı vatandaşlar ise denize atlayarak serinledi. AKOM'dan yapılan açıklamada; İstanbul'da hava sıcaklığının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.

İstanbul'da hava sıcaklığı termometrelerin 41 dereceyi görmesini sağladı - 2. Resim

"YÜRÜRKEN BİLE YANIYORUZ"

Sarayburnu'na denize serinlemek için geldiğini söyleyen Erol Güneş, “İçerisi çok sıcak, o yüzden bizde serinlemek için geldik. Gerçekten çok sıcak, sokakta yürürken bile yandığınızı hissediyorsunuz. Burası bizi kurtarıyor. Gelip denize giriyoruz. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Güneşleniyoruz. Daha önce Kilyos'a gidiyordum. Manzara çok güzel, bir tarafta Asya, bir tarafta Avrupa" dedi.

İstanbul'da hava sıcaklığı termometrelerin 41 dereceyi görmesini sağladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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