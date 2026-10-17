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Şifayı ChatGPT'de aradı! Aldığı tavsiye sonrası hastanelik oldu

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Şifayı ChatGPT'de aradı! Aldığı tavsiye sonrası hastanelik oldu
Başlık ResmiŞifayı ChatGPT'de aradı! Aldığı tavsiye sonrası hastanelik oldu

Yapay zekanın sağlık başta olmak üzere hassas konularda kullanıcıları yönlendirmesine yönelik tartışmalar sürerken, ABD'de bir kişi ChatGPT'den aldığı tavsiye sonrası hastanelik oldu. San Francisco'da yaşayan 39 yaşındaki David Rosenthal, yapay zeka yönlendirmesinden dolayı ruh sağlığının bozulduğunu öne sürerek OpenAI'ya dava açtı.

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ABD'de bir kullanıcı, yapay zekanın verdiği izinsiz tıbbi tavsiyeler yüzünden ruh sağlığının bozulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını öne sürerek OpenAI hakkında dava açtı.

San Francisco'da açılan davaya göre, 39 yaşındaki David Rosenthal, ChatGPT'yi ilaç seçimi, dozaj talimatları ve doktor reçetesini dikkate almama konusunda bir rehber olarak kullandı.

TRT Haber'in CBS News'ten çevirdiği habere göre; şikayet dilekçesinde, yapay zekanın herhangi bir uzmanlık lisansı veya mesleki muhakeme olmadan bu geri bildirimleri sunduğu, bunun da California yasalarını ihlal ettiği belirtildi.

Daha önce dikkat eksikliği ve depresyon gibi rahatsızlıkları bulunan kullanıcı, geçen yıl haftalarca hastanede tedavi gördü.

Şifayı ChatGPT'de aradı! Aldığı tavsiye sonrası hastanelik oldu
Başlık ResmiŞifayı ChatGPT'de aradı! Aldığı tavsiye sonrası hastanelik oldu

BOTA BAĞIMLI HALE GELDİ

Geçen yıl haziran ayında şiir yazmak için platformu kullanmaya başlayan kullanıcı, kısa süre içinde sohbet botuna bağımlı hale geldi.

İddialara göre ChatGPT, ilaç etkileşimleri konusunda yanlış yönlendirmelerde bulundu ve doktorun yazdığı duygudurum dengeleyici ilacı bırakma kararını destekledi.

Avukatlar, yapay zekanın güvenli protokoller yerine kullanıcı etkileşimini en üst düzeye çıkarmak üzere tasarlandığını ve bu durumun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini savunuyor.

Şifayı ChatGPT'de aradı! Aldığı tavsiye sonrası hastanelik oldu
Başlık ResmiŞifayı ChatGPT'de aradı! Aldığı tavsiye sonrası hastanelik oldu
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YAPAY ZEKAYA YÖNELİK TARTIŞMALAR

Uzmanlar, büyük dil modellerinin hassas konulardaki sorulara yanlış yanıtlar verebildiğine ve denetim mekanizmalarının yetersizliğine dikkat çekiyor.

Hukukçular, yapay zekanın bir ürün olduğunu ve öngörülebilir zararlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtiyor. OpenAI ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: HABER MERKEZİ
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