Şili'de 7,4 büyüklüğünde deprem oldu! Birçok yerde hissedildi...

Son deprem haberi Güney Amerika ülkesi Şili'den geldi. Yabancı ajanslar 7,4 büyüklüğündeki depremi son dakika olarak duyurdu. Sarsıntı birçok yerde hissedildi, işte ilk veriler ve bölgede son durum...

Şili'nin kuzeyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Antofagasta bölgesine bağlı San Pedro de Atacama olduğunu açıkladı. Depremin derinliği117 kilometre olarak kaydedildi.

BÖLGE HALKI BÜYÜK PANİK YAŞADI

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi. Depremin, Peru'nun güney bölgeleri Tacna ile Arequipa'da da hissedildiği ve halkta paniğe yol açtığı bilgisi paylaşıldı.

ZARARA İLİŞKİN NET BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi'nden (Senapred) yapılan açıklamada, depremin olası zararlarının değerlendirildiği belirtildi.

Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nden (SHOA) yapılan açıklamada ise Şili kıyılarında tsunami uyarısına yol açacak gerekli koşulların karşılanmadığı bildirildi.