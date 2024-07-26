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Sinaloa karteline ağır darbe! 'El Mayo' ile 'El Chapo'nun oğlu ABD'de tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sinaloa karteline ağır darbe! &#039;El Mayo&#039; ile &#039;El Chapo&#039;nun oğlu ABD&#039;de tutuklandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Adalet Bakanlığı, Meksikalı uyuşturucu karteli Sinaola'nın kurucusu "El Mayo" lakaplı Ismael Zambada Garcia ile örgütün diğer kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in Teksas'ta tutuklandıklarını açıkladı.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ABD'de fentanil tüketiminin en önemli sebebi olarak gösterilen Sinaloa karteline büyük bir darbe vurduklarını belirtti.

TUTUKLANDILAR

Garland açıklamasında, dünyadaki en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri olarak görülen Sinaloa kartelinin iki kurucusundan biri olan Ismael Zambada Garcia ile diğer kurucusu "El Chapo"nun oğlu Lopez'in Teksas'ın El Paso kentinde tutuklandıklarını ve önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklarını kaydetti.

Sinaloa karteline ağır darbe! 'El Mayo' ile 'El Chapo'nun oğlu ABD'de tutuklandı - 1. Resim

Fotoğraftaki Ovidio Guzman

ABD'nin en çok aranan uyuşturucu kaçakçılarından Sinaloa kartelinin önde gelen liderlerinden 28 yaşındaki Ovidio Guzman, 2023'ün Şubat ayında, Meksika'nın kuzeyindeki Culiacan kentinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, eylül ayında ise ABD'ye iade edilmişti.

EL CHAPO MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

"El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman ise ABD'nin New York eyaletinde görülen davada geçen yılın temmuz ayında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

2001 ve 2015'te Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan Joaquin Guzman, en son Ocak 2016'da yakalanmış ve ABD'ye iade edilmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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