Sırrını çözen yok! Araştırmalara da izin verilmiyor, işte El Ojo Adası'nın şaşkına çeviren özelliği

Arjantin'de bulunan El Ojo Adası dünyanın diline düştü. Henüz gizemini çözen olmadı. Dünyada ise eşi ve benzeri yok. Bu adanın kendi etrafında dönmesi paranormal olaylarla da ilişkilendiriliyor. Bazıları ise adayı uzaylıların inşa ettiğini savunuyor, peki gerçek ne? İşte El Ojo'nun dikkat çeken hikayesi...

Dört bir tarafı deniz yada gölle çevrili olan kara parçası olan adalar insanların her zaman dikkatini çekmiştir. Turistik olarak da en çok tercih edilen noktalar olmuştur. Arjantin'in Buenos Aires eyaletindeki Paraná Deltası'nda bulunan El Ojo Adası da insanların görmeyi tercih ettiği yerlerden biri...

İspanyolca 'göz' anlamına gelen El Ojo'yu diğerlerinden farklı kılan bir özelliği var, duyanların ve görenler şaşkına dönüyor.

Milliyet'te yer alan haberde hakkında şehir efsaneleri türetilen El Ojo’nun sırrına değinildi. Peki bu ada neden merak konusu ve farkı ne işte detaylar...

Pergelle çizilmiş gibi kusursuz bir şekle sahip olan Arjantin’in Buenos Aires eyaletindeki Paraná Deltası'nda bulunan 120 metrelik El Ojo, gören herkesi hayrete düşürüyor. Çünkü ada, kendi ekseni etrafında saat yönünde sürekli hareket ediyor.

İspanyolca 'göz' anlamına gelen El Ojo, dünyada eşi benzeri görülmemiş şekli ve hareket eden yapısıyla pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Şehir efsanelerine konu olan adaya yukarıdan bakıldığında devasa bir gözü andırıyor. Adanın ne zaman, nasıl oluştuğunu kimse bilmiyor. Ancak Arjantinli film yapımcısı Sergio Neuspiller tarafından fark edilen adanın, 2003 yılından bu yana var olduğu biliniyor.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ

Ada, bulunduğu bölgedeki diğer coğrafi yapılardan farklı özelliklere sahip olmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bunlardan birinin adanın üstünde bulunduğu su kütlesinin, bölgedeki diğer su kaynaklarından çok daha berrak ve soğuk olması. Öte yandan adanın arazi yüzeyinin, çevredeki arazi yüzeylerinden çok daha sert ve sağlam olduğu görülüyor. Ancak adayı ilginç hale getiren tek şey bunlar değil.

KENDİ ETRAFINDA DÖNÜYOR

Türkiye, ABD, Singapur ve daha birçok ülkede, hareket eden veya yüzen adalara rastlamak mümkün. Ancak bir adanın kendi ekseni etrafında dönmesi, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay olması nedeniyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. El Ojo'nun neden kendi ekseni etrafında döndüğü bilinmiyor ancak bilim insanları bu durumu akıntıya bağlıyor.

Bazı açıklanamayan özelliklere sahip olması nedeniyle El Ojo, paranormal olaylarla da ilişkilendiriliyor.

UZAYLILAR İNŞA ETTİ İDDİASI!

Bazılarına göre El Ojo’nun esrarengiz yapısı, gizli bir askerî tesis olmaya elverişli. Gizli deneylerin ve teknolojik araştırmalarının burada yapıldığı iddia edilse de bu söylentilere dair elle tutulur bir kanıt yok. Öte yandan adanın dairesel şekli ile çevresindeki su kanalı, eski bir tapınak olma ihtimalleri arasında yer alıyor. Karşılaşılan her ilginç vakada ortaya atılan uzaylı teorisi El Ojo için de mevcut. El Ojo’nun uzaylılar tarafından inşa edilmiş gizli bir uzay üssü ya da izleme noktası olduğu iddialar arasında. Ancak tüm bu teorilerin, bilimsel açıklaması yok. Yani ortaya atılan iddialar için somut bir bulgu yok.

SIRRINI ÇÖZEN YOK

Pek çok şehir efsanesinin göbeğinde yer alan El Ojo adası üzerine yapılmış olan bilimsel çalışmalar da oldukça sınırlı. 2016 yılında mühendis Ricardo Petroni, adanın gizemini çözmek için bir araştırmaya adım attı. Planları arasında su altı dalışları, drone verileri toplama ve toprak analizi yapmak vardı fakat projesi desteklenmediği için amacına ulaşmadı. Bu sebeple El Ojo ile ilgili şuana kadar tam anlamıyla bilimsel ya da akademik çalışmaya rastlanmadı. Adanın sadece akıntılarda ve rüzgârdan dolayı döndüğü tahmin ediliyor. Özetle, bilimsel araştırmalar yetersiz olduğu için ada hakkında sürekli komplo teorileri üretilmeye devam ediyor.