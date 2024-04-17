Skandal olay! Çin, Avrupa'daki vatandaşlarını kaçırıp ülkeye geri gönderiyor

Yeni bir rapor, Çin Komünist Partisi'nin en az on yıldır denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarını Avrupa Birliği topraklarından kaçırarak zorla Çin'e geri gönderdiğini ortaya koydu.

Rapora göre, Pekin, kendi vatandaşlarını AB topraklarından zorla çıkarıp Çin'e geri gönderiyor. Bu rapor, Çin Komünist Partisi'nin en az on yıldır denizaşırı ülkelerdeki vatandaşlarını kaçırıp zorla geri gönderdiğini belirtiyor. Bu durum, Avrupa'da hukukun üstünlüğüne ve kamu güvenliğine yönelik bir ihlal olarak değerlendiriliyor.

İnsan hakları sivil toplum kuruluşu (STK) Safeguard Defenders, ilk olarak 2022 yılında Çin'in dünya çapında 53 ülkede, bunların 50'sinin AB ülkeleri olduğu, toplamda 120'den fazla yasadışı polis ofisi işlettiğini ortaya çıkardı. Şimdi ise Safeguard Defenders, Çin komünist rejiminin kendi vatandaşlarını AB topraklarında kaçırarak Çin'e geri gönderdiğini detaylandıran 165 sayfalık bir rapor hazırladı.

Raporun yazarlarından Laura Harth, yaptığı açıklamada kaçırma olaylarının ajanların özel görevler için yurtdışına gönderildiği "gizli polis operasyonlarının" bir parçası olduğunu belirtti. Harth, "Aslında resmi metodoloji adam kaçırmayı içeriyor" dedi. "Vatandaşlar aile üyelerinin bulunduğu yere dönmeye ikna ediliyor, aksi takdirde toplu cezalandırma yoluna gidiliyor. Emekli maaşlarından mahrum bırakılıyorlar, tutuklanıyorlar."

Raporda, Çin'in son on yılda gerçekleştirdiği ve uluslararası iade prosedürü gibi hukukun tanıdığı geleneksel yasal yolları bypass eden 'geri gönderme operasyonları' ayrıntılarıyla anlatılıyor.

"ÇİN İSTEDİĞİ HER YERE GİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

On yıl önce Çin, bugüne kadarki en kötü şöhretli kampanyalarından biri olan Tilki Avı Operasyonu'nu (2014) başlatmış, bunu Xi Jinping'in yolsuzlukla mücadele kampanyasının küresel bir uzantısı olan kapsamlı Gökyüzü Ağı Operasyonu (2015) izlemişti.

Harth, "Bunun Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Çin Komünist Partisi'nin resmi politikası olduğunu görüyoruz" dedi. "Ve bence Avrupa topraklarına ve dünyanın farklı bölgelerine açıkça girebileceklerini düşünmeleri çok korkutucu. Bunun gerçekleştiği yaklaşık 300 vaka ve yaklaşık 60 ülke belgeledik. Topraklarımıza girebileceklerini ve bu yasadışı kolluk operasyonlarını istedikleri her yerde gerçekleştirebileceklerini düşünmeleri gerçekten çok korkutucu."

12 BİN KİŞİYİ GERİ DÖNDÜRDÜ

Çin'in resmi rakamları, iki ana geri döndürme kampanyası sonucunda 120'den fazla ülkeden 12 bin geri dönüş vakası olduğunu gösteriyor. Bunlar Pekin tarafından sık sık büyük bir başarı olarak lanse ediliyor.

Bunun ne kadarının propaganda, ne kadarının gerçek veri olduğu tam olarak belli değil. Ölçeği hakkında bir fikir vermesi açısından, birkaç yıl önce Çin, toplu cezalandırma tehdidinin de bir ikna aracı olarak kullanıldığı özel bir kampanyanın parçası olarak sadece bir yıl içinde 230 bin kişiyi Çin'e dönmeye ikna etmeyi başardı.

Safeguard Defenders'ın raporu, ülkelerine geri gönderilen ya da iade edilen 283 Çinlinin ifadelerine dayanmakta. Raporda kimlerin Çin'e iade edildiği, nasıl iade edildikleri ve başarısız girişimlere ilişkin raporları içeren bir tablo da yer alıyor.

283 vakadan 27'si AB üyesi bir ülkeyle ilgili; Bulgaristan (1 vaka), Kıbrıs (2), Çek Cumhuriyeti (1), Fransa (5), Almanya (1), Yunanistan (1), İtalya (9), Polonya (1), Romanya (1), İspanya (5).