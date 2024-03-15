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Somali'de üst düzey komutanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otele saldırı düzenlendi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Somali&#039;de üst düzey komutanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otele saldırı düzenlendi!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir otele terör saldırısı düzenlendi. Otelde üst düzey komutanlar, milletvekilleri ve gazetecilerinde aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Saldırı sonrası çatışma çıktı, işte son gelişmeler...

Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yakın bir konumda olan otele terör saldırısı düzenlendi. Saldırının ardından çatışma çıktı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Eş-Şebab örgütü üyeleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda Hükümet Sözcüsü Farhan Muhammed Jimale, Somali polisi üst düzey komutanlarından Abdihamid Abdullahi Fanax, otelde bulunan gazeteciler ve bazı milletvekilleri de dahil çok sayıda kişi yaralandı. Yerel medyada yer alan haberlerde, olayda bazı milletvekillerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Hükümet saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Eş-Şebab örgütü, saldırının sorumluluğunu üstlenirken otel çevresinden silah sesleri gelmeye devam ediyor.

OTELDE HÜKÜMET YETKİLİLERİ TOPLANTI YAPIYORDU

Saldırıya uğrayan ve korunaklı bir bölgede bulunan otelde hükümet yetkilileri sık sık toplantı düzenliyordu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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