Sudan'da salgın! Ölü sayısı 56'ya çıktı, 128 yeni vaka tespit edildi

Sudan'da kolera salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya çıktığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 128 yeni vakanın tespit edildiği yer aldı.

Kirli yiyecek ve sudan bulaşıyor! Her 3 kişiden 1’inde görülüyor: Belirti vermeden sinsice ilerliyor

Kirli yiyecek ve sudan bulaşıyor! Her 3 kişiden 1’inde görülüyor: Belirti vermeden sinsice ilerliyor

Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kesele ve Gadarif eyaletlerinde 128 yeni kolera vakası kaydedildiği bilgisi paylaşıldı. Açıklanan yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 1.351'e çıktığı ifade edilen açıklamada, koleradan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiği belirtildi.

SEL FELAKETİ 150 BİNDEN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEDİ

Öte yandan ülkede bu sene etkili olan sağanaklar ve sellerden 18 eyaletin 10'unda 156 bin 995 kişinin etkilendiği aktarıldı. Açıklamada, sellerden dolayı 16 bin 188 evin tamamen, 14 bin 99 evin ise kısmen çöktüğü kaydedildi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ağustos'ta, hazirandan bu yana 10 eyalette aşırı yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 138'e yükseldiğini bildirmişti.