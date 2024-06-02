Sudani’den çarpıcı Reisi açıklaması... Sır dolu ölümde Kalkınma Yolu şüphesi

Helikopteri düşmeseydi İran lideri de “Kalkınma Yolu” anlaşmasını imzalayacaktı. Irak Başbakanı “Cumhurbaşkanı Reisi, Kalkınma Yolu Projesi’ni destekliyordu ve ölmeseydi, anlaşmaya imza koymak için Irak’a gelecekti” dedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, helikopter kazasına kurban giden İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeseydi Irak’a gelip Kalkınma Yolu Projesi’ne imza koyacağını söyledi. Sudani, Irak’ın Doğu ile Batı arasında tarihi ticaret güzergâhı olma misyonunun Kalkınma Yolu Projesi’yle canlanacağını belirterek “Kalkınma Yolu Projesi, Irak ve Türkiye toprakları üzerinden Doğu ile Avrupa’yı birbirine bağlamak anlamına geliyor” dedi.

“REİSİ İMZAYA GELECEKTİ”

“İran dâhil bütün komşu ülkeler ile diyaloglara başladık” diyen Sudani “Ve hatta İran Cumhurbaşkanı rahmetli Reisi’nin Irak ziyaretinde bu konuda anlaşmalar imzalanması kararlaştırılmıştı. Reisi’nin ayın 29’unda Irak’ı ziyaret etmesi bekleniyordu. Biliyorsunuz İran komşu bir ülke ve stratejik bir konumda yer alıyor. Çin’in Kuşak ve Yol Projesi ve Rusya, İran ve Azerbaycan arasında Kuzey-Güney Yolu Projesi İran’dan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Sudani şöyle devam etti:

“ABD PROJEYE KARŞI DEĞİL”

Bütün civar ülkelerden Irak Kalkınma Yolu Projesi’yle uyum içinde olma ve projede yer alma rağbeti gördük. ABD’ye gelince, onun bu tarz projelere karşı herhangi bir olumsuz tutumu olmadı. Aksine o her zaman bu kalkınma projelerini destekledi.

“PKK YASAKLI ÖRGÜT”

Sudani, PKK ile mücadele konusunda ise şu açıklamalarda bulundu: Biz PKK ya da herhangi bir tarafa yönelik tutarlı ilkeler çerçevesinde yaklaşıyoruz. Millî güvenlik açısından Irak Ulusal Güvenlik Konseyinde çıkardığımız kararla PKK’ya bağlı bütün yapıları yasaklı olarak ilan ettik.

“BÖLGE İSTİKRAR İSTİYOR”

Bu tutumu, bir tek Türkiye’ye yönelik değil herhangi bir komşu ülkeyi hedef alacak bütün örgütlere uygulayacağız. Eskiden beri gelen problemlerin büyümesine izin vermenin kimsenin faydasına olmayacağını kabul etmemiz önemli. Bölgenin güvenliğini tehdit eden silahlı grupların faaliyetlerine izin vermek kimsenin çıkarına değildir. Bölgenin siyasi, ekonomik ve diğer sorunları aşması için istikrara ihtiyacı var.