Haberler > Dünya > Suriye Dışişleri Bakanı Rusya'ya seslendi: Şeffaf olun!

Suriye Dışişleri Bakanı Rusya'ya seslendi: Şeffaf olun!

- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ülkesinin dış ilişkilerine dair kritik bir açıklama yaptı. 

Rusya ile ilişkilerin geçmişten bugüne dostluk ve iş birliği içinde geliştiğini vurgulayan Şeybani, “Dostluğumuz derin ve birçok aşamadan geçti. Ancak denge eksikti” ifadesini kullandı.

"HER YABANCI UNSUR SURİYE HALKINA HİZMET ETMELİ"

Bakan Şeybani, yabancı güçlerin ülkedeki varlığına dikkat çekerek şu mesajı verdi:

“Topraklarımızdaki her yabancı varlık, Suriyeli halkın geleceğini inşa etmesine yardımcı olmalıdır.”

RUSYA İLE İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI: ADİL VE ŞEFFAF OLMALI

Şeybani, Şam’ın özellikle yeniden imar, enerji, tarım ve sağlık alanlarında Rusya ile iş birliğine açık olduğunu söyledi. Ancak bu iş birliğinin belirli ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı:

“Rusya ile yeniden imar, enerji, tarım ve sağlıkta iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz — ancak bu adil ve şeffaf bir temelde olmalı.”

PUTİN, ŞEYBANİ BİR ARAYA GELDİ

31 Temmuz'da Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani’yi Moskova’da kabul etmişti.

Görüşmeye Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov da katıldı.

