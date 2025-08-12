Türkiye'nin dibinde Rusya'dan askeri hareketlilik! Yeniden sahnedeler, devriye dahi atıyorlar

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırganlığı devam ederken, ülkelerin zaman zaman bölgeye yönelik kritik hamleleri de sürüyor.

Kommersant’ın haberine göre, Suriye, Rusya Federasyonu’ndan ülkenin güney vilayetlerinde devriyeleri yeniden başlatmasını talep etti.

RUSYA'DAN KAMIŞLI'DA DEVRİYE

Haberde, “Şam, 8 Aralık 2024’te Esed rejiminin düşmesinden önce olduğu gibi Rus askeri polisinin güney vilayetlerinde devriye görevine dönmesine ilgi gösterdi” ifadesine yer verildi.

Kaynaklara göre bu adım, Aralık 2024’ten bu yana Suriye’nin güney bölgelerinin bir kısmını işgal eden ve burada operasyonlarını sürdüren İsrail’in askeri faaliyetlerini sınırlandırabilir. Aynı şekilde Suriye'nin bu talebi İsrail'in tehdidine yönelik gerçekleştirdiği belirtiliyor.

TÜRKİYE'NİN DİBİNDE KRİTİK HAREKETLİLİK

Güneyde henüz devriye başlamasa da, iktidar değişiminden bu yana Rusya ilk kez ülkenin başka bir bölgesinde kuzeydoğudaki, Kamışlı kenti yakınlarında, devriye gerçekleştirdi. Arap medyasına göre bu devriyeler, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani’nin Moskova ziyareti sonrası yapıldı.

İsrail, Aralık ayında güneyde bazı bölgeleri işgal ettiğini duyurarak burada kuzey sınırını güvence altına almak ve Dürzi topluluğunu korumak amacıyla bir tampon bölge oluşturduğunu açıklamıştı. Rus askeri varlığı ise bölgede azaltılmıştı. Şam yönetimi, Rus devriyelerinin dönüşünün “İsrail’in Suriye işlerine müdahalesini engelleyebileceğini” savunuyor.