Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türkiye'nin dibinde Rusya'dan askeri hareketlilik! Yeniden sahnedeler, devriye dahi atıyorlar

Türkiye'nin dibinde Rusya'dan askeri hareketlilik! Yeniden sahnedeler, devriye dahi atıyorlar

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin dibinde Rusya&#039;dan askeri hareketlilik! Yeniden sahnedeler, devriye dahi atıyorlar
Suriye, Rusya, İsrail, Kamışlı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Suriye, Rusya Federasyonu’ndan ülkenin güney vilayetlerinde devriyeleri yeniden başlatmasını talep etti. Rusya ise, Türkiye'nin dibindeki Kamışlı kentinde devriye atmaya başladı. Kaynaklara göre bu adım, Aralık 2024’ten bu yana Suriye’nin güney bölgelerinin bir kısmını işgal eden ve burada operasyonlarını sürdüren İsrail’in askeri faaliyetlerini sınırlandırabilir.

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırganlığı devam ederken, ülkelerin zaman zaman bölgeye yönelik kritik hamleleri de sürüyor.

Kommersant’ın haberine göre, Suriye, Rusya Federasyonu’ndan ülkenin güney vilayetlerinde devriyeleri yeniden başlatmasını talep etti.

Türkiye'nin dibinde Rusya'dan askeri hareketlilik! Devriye dahi atıyorlar - 1. Resim

RUSYA'DAN KAMIŞLI'DA DEVRİYE

Haberde, “Şam, 8 Aralık 2024’te Esed rejiminin düşmesinden önce olduğu gibi Rus askeri polisinin güney vilayetlerinde devriye görevine dönmesine ilgi gösterdi” ifadesine yer verildi.

Kaynaklara göre bu adım, Aralık 2024’ten bu yana Suriye’nin güney bölgelerinin bir kısmını işgal eden ve burada operasyonlarını sürdüren İsrail’in askeri faaliyetlerini sınırlandırabilir. Aynı şekilde Suriye'nin bu talebi İsrail'in tehdidine yönelik gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Türkiye'nin dibinde Rusya'dan askeri hareketlilik! Devriye dahi atıyorlar - 2. Resim

TÜRKİYE'NİN DİBİNDE KRİTİK HAREKETLİLİK

Güneyde henüz devriye başlamasa da, iktidar değişiminden bu yana Rusya ilk kez ülkenin başka bir bölgesinde kuzeydoğudaki, Kamışlı kenti yakınlarında, devriye gerçekleştirdi. Arap medyasına göre bu devriyeler, 31 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad el-Şeybani’nin Moskova ziyareti sonrası yapıldı.

İsrail, Aralık ayında güneyde bazı bölgeleri işgal ettiğini duyurarak burada kuzey sınırını güvence altına almak ve Dürzi topluluğunu korumak amacıyla bir tampon bölge oluşturduğunu açıklamıştı. Rus askeri varlığı ise bölgede azaltılmıştı. Şam yönetimi, Rus devriyelerinin dönüşünün “İsrail’in Suriye işlerine müdahalesini engelleyebileceğini” savunuyor.

Kaynak: Dış Haberler

16 mahkum hapishaneden kaçtı! Bölgede alarm durumuKıvılcımlar felakete yol açtı! Soma’da 2 tutuklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
16 mahkum hapishaneden kaçtı! Bölgede alarm durumu - Dünya16 mahkum hapishaneden kaçtı! Bölgede alarm durumuDünyanın en 'kült' karakterlerinden: Rambo'yu oynayacak yeni isim herkesi şaşırttı - DünyaRambo'yu oynayacak yeni isim herkesi şaşırttı!Bayraktar TB2’den nefes kesen operasyon! Arnavutluk’ta kundakçı suçüstü yakalandı - DünyaBayraktar TB2’den nefes kesen operasyon!Trump, Goldman Sachs'ı sert eleştirdi: Pek çok konuda yanıldılar! - DünyaTrump, Goldman Sachs'ı sert eleştirdi!Trump, Fed Başkanı Powell'ı hedef tahtasından indirmiyor! 'Dava açılması izni' masada - DünyaTrump'ın hedefinde yine Powell var!Ünlü milyarder Zuckerberg yaşadığı muhiti satın aldı: Komşulardan tepki yağdı! ''İşgal etti'' - DünyaKomşulardan tepki yağdı! ''İşgal etti''
Sonraki Haber Yükleniyor...