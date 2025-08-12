Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Erdoğan’dan tarihi zirve sinyali
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin yaptığı kritik telefon görüşmesinde, Ukrayna-Rusya savaşında barış için İstanbul formülü masaya yatırıldı. Erdoğan, “Barış masası İstanbul’da kurulabilir” mesajıyla hem Moskova’ya hem Kiev’e tarihi bir çağrı yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.
İSTANBUL'DA BARIŞ UMUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin önemli olduğunu belirterek, sonraki turlarda kalıcı barış yolunda ateşkese dair “anlamlı neticeler” alınmasını temenni ettiklerini vurguladı.
ZİRVE HAZIRLIĞI MESAJI
Türkiye’nin liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri, insani ve siyasi alanlarda kurulacak çalışma gruplarının bu zirveye giden yolu açacağına inandıklarını söyledi.
UKRAYNA'YA NET DESTEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceğini de açıkça dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
