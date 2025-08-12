Barış masası İstanbul’da kuruluyor! Erdoğan’dan tarihi zirve sinyali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ukrayna tarafının talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

İSTANBUL'DA BARIŞ UMUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya doğrudan görüşmelerinde kaydedilen ilerlemenin önemli olduğunu belirterek, sonraki turlarda kalıcı barış yolunda ateşkese dair “anlamlı neticeler” alınmasını temenni ettiklerini vurguladı.

ZİRVE HAZIRLIĞI MESAJI

Türkiye’nin liderler düzeyinde bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri, insani ve siyasi alanlarda kurulacak çalışma gruplarının bu zirveye giden yolu açacağına inandıklarını söyledi.

UKRAYNA'YA NET DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceğini de açıkça dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: