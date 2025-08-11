Azerbaycan’dan Ukrayna’ya 2 milyon dolarlık ek insani yardım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ukrayna’ya ek insani yardım sağlanmasına ilişkin kararname imzaladı. Karara göre, 2025 yılı devlet bütçesinde Cumhurbaşkanı Rezerv Fonu’ndan 2 milyon ABD doları karşılığı manat, Enerji Bakanlığı’na tahsis edilecek.

Söz konusu kaynak, Azerbaycan’da üretilen elektrik ekipmanlarının satın alınması ve Ukrayna’ya gönderilmesi amacıyla kullanılacak.

RUSYA'YA YÖNELİK SALDIRI SUÇLAMASI

Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna’daki Azerbaycan’a ait enerji tesislerine düzenlediği saldırıları kınadı.

Açıklamaya göre, saldırılar arasında SOCAR’a ait Odessa’daki petrol depolama tesisi ile Azerbaycan gazını Ukrayna’ya taşıyan bir kompresör istasyonu yer aldı.

NE OLMUŞTU?

8 Ağustos gecesi SOCAR’ın Odessa’daki tesisi hedef alındı. Rusya Savunma Bakanlığı, 2-8 Ağustos tarihleri arasında Ukrayna’nın savunma sanayisini besleyen gaz taşıma sistemlerine saldırı düzenlendiğini doğruladı. Açıklamada, hedeflerin yalnızca askeri ve enerji altyapısı olduğu vurgulandı.

SOCAR Ukraine’ın Ukrayna genelinde benzin istasyonları ağı ile Odessa, Kiev, Harkov, Lviv ve Vinnitsa’da petrol depolama tesisleri bulunuyor.

GERİLİMİN ARKA PLANI

Olay, Aktau’da Azerbaycan uçağının düşmesi ve Yekaterinburg’da Azerbaycan vatandaşlarının gözaltına alınması gibi gelişmelerle gerginleşen Moskova-Bakü ilişkilerini daha da zorladı.

Azerbaycan basını, Rusya’nın saldırgan tutumunun devam etmesi halinde Ukrayna’ya uygulanan silah ambargosunun kaldırılabileceğini yazdı.

Aliyev-Zelenskiy görüşmesinin ardından yayımlanan ortak açıklamada, Rusya’nın “Azerbaycan’ın Ukrayna’daki çıkarlarına yönelik hedefli saldırıları” kınandı.

Açıklamada, “Rusya saldırgan politikasını sürdürürse, Ukrayna’ya silah ambargosunu kaldırmayı değerlendireceğiz” ifadesi yer aldı.