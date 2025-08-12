İsrail 'cesur sesleri' susturuyor! Büyük katliamın ön hazırlığı

Gazze Şeridi’nde iki yıldır devam eden İsrail soykırımını dünyaya duyuran önemli seslerden olan Filistinli gazeteci Enes Cemal eş-Şerif, beş meslektaşıyla birlikte şehit düştü.

Gazze’deki medya ablukasını kıran Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun saha muhabiri Enes, açlık ve İsrail katliamlarını dünyaya duyuran nadir seslerden olmuştu. Genç gazeteciyi Hamas’a üye olmakla suçlayan İsrail, daha önce Enes’i hedef göstermişti.

“Hiçbir siyasi bağlantım yok. Tek görevim, sahadaki gerçeği tarafsız şekilde aktarmak” diyen Enes, İsrail’in okulları, hastaneleri ve yoğun nüfuslu bölgeleri sistematik biçimde bombalamasını belgelemişti. Enes, Uluslararası Af Örgütü Avustralya tarafından “İnsan Hakları Savunucusu” ödülüne layık görülmüştü.

GAZETECİLERİ ÖZELLİKLE HEDEF ALDI

İsrail, Gazze’deki gerçeğin dünya kamuoyuna ulaşmasını engellemek için Şifa Hastanesi yakınlarındaki gazetecileri özellikle hedef aldı. Geçen hafta onaylanan Gazze’yi aşamalı işgal planını hayata geçirmek isteyen İsrail, Enes gibi cesur bir gazeteciyle birlikte beş meslektaşını şehit etti.

Saldırıda iki çalışanını kaybeden Al Jazeera, İsrail’in gazetecileri planlı şekilde hedef alarak öldürmesini “Gazze işgali öncesi sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim” olarak nitelendirdi.

İsrail ordusu suçunu örtbas etmek için Enes’i “Hamas’ın hücre lideri ve İsrail’e roket saldırıları planlıyordu” iddiasında bulundu.

İsrail’in basın mensuplarına yaptığı saldırıya tepki yağdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran “İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden yaptığı soykırımın görülmesini engellemek için gazetecileri hedef alıyor, hem insanlığı hem gerçeği yok etmeye çalışıyor. İsrail’in Gazze saldırılarında 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybeden 237 gazetecimizi rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

ENES'İN VASİYETİNİ YAKINLARI AÇIKLADI

İsrail ordusunun şehit ettiği gazeteci Enes eş-Şerif’in, öldürülmeden önce kaleme aldığı vasiyeti yakınları tarafından yayımlandı.

“Bu sözlerim size ulaştıysa bilin ki İsrail beni öldürmeyi ve sesimi susturmayı başardı” diyen Enes, şu ifadeleri kullandı:

“Acıyı her detayıyla yaşadım, buna rağmen gerçeği çarpıtmadan aktarmaktan vazgeçmedim. Müslümanların tacındaki mücevher, dünyadaki her özgür insanın kalbinin atışı olan Filistin’i size emanet ediyorum… Halkına, zulme uğrayan küçük çocuklarına sahip çıkın. Aileme iyi bakın.

Gözümün nuru, sevgili kızım Şam’a sahip çıkın. Onu büyürken göremedim. Oğlum Salah’a destek olun, onunla birlikte yürüyemeden aramızdan ayrıldım. Sevgili anneme iyi bakın. Duasıyla istediği yere vardım, Allah kalbine sabır versin. Hayat arkadaşım, Ummu Salah’a da sahip çıkın. Beni affedin, hakkınızı helal edin. Gazze’yi unutmayın, bağışlanmam için dua edin.”

İKİ ÜLKEDEN DAHA TANIMA SÖZÜ

Öte yandan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıkladı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise “Filistin Devleti’ni tanıma konusunu Kabine’ye sözlü olarak sundum. Bu konuyu eylülde resmen ele alacağız” dedi.