Trump-Putin görüşmesi ne zaman? Yer detayı belli oldu

Trump’ın Ukrayna-Rusya savaşını bitirme vaadi doğrultusunda gerçekleştireceği Vladimir Putin ile görüşme, dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor. Görüşmenin tarihi ve detayları, hem siyasi çevrelerde hem de sosyal medyada yoğun bir şekilde araştırılıyor.

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Ağustos Cuma akşamı, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos 2025 Cuma günü "büyük Alaska eyaletinde" bir araya geleceğini duyurdu.

Trump, bu zirvenin Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için kritik bir adım olabileceğini belirti. Bu zirve, Trump’ın başkanlığa seçildiği ikinci döneminde ABD-Rusya ilişkilerinde attığı önemli bir adım olarak görülüyor.

TRUMP PUTİN GÖRÜŞMESİ NEREDE OLACAK?

Trump, 15 Ağustos 2025’teki görüşmenin Alaska’da gerçekleşeceğini Truth Social üzerinden duyurdu. Alaska’nın seçilmesi, hem sembolik hem de stratejik nedenlerle dikkat çekti.

1867’de Rusya’dan ABD’ye satılan bu bölge, iki ülke arasındaki tarihi bağları temsil ediyor.

Kremlin sözcüsü Yuri Ushakov, Alaska’nın Bering Boğazı üzerinden Rusya’ya yakınlığını vurgulayarak, “Heyetimizin sadece Boğaz’ı geçmesi ve zirvenin Alaska’da yapılması oldukça mantıklı” dedi.

Görüşmenin Alakas'da yapılmasının güvenlik açısından da önemi vurgulanıyor. Putin’in Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) savaş suçları nedeniyle hakkında çıkardığı yakalama kararına rağmen ABD’de yasal bir riskle karşılaşmayacak. Çünkü ABD, Putin hakkında tutuklama emri çıkan ICC'nin imzasıcısı değil. Bu da mahkemenin yetkisini tanımayacağı ve Putin için yasal bir sorun çıkarmayacağını ortaya koyuyor.

UKRAYNA GÖRÜŞMEYE KATILACAK MI?

Şu an için görüşme sadece Trump ve Putin arasında planlandı. Zelenskyy’nin katılımı önerilse de kesinleşmedi.