Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump, Fed Başkanı Powell'ı hedef tahtasından indirmiyor! 'Dava açılması izni' masada

Trump, Fed Başkanı Powell'ı hedef tahtasından indirmiyor! 'Dava açılması izni' masada

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Trump, Fed Başkanı Powell&#039;ı hedef tahtasından indirmiyor! &#039;Dava açılması izni&#039; masada
Donald Trump, Fed, Jerome Powell, Dava, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Merkez Bankası (Fed) binalarının yenileme çalışmaları için kullanılan bütçe üzerinden Fed Başkanı Jerome Powell ile kriz yaşayan Başkan Donald Trump, tartışmalar sonrası harekete geçiyor. Trump'ın Powell'a dava açılmasına izni vermeyi düşündüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) binalarının yenileme işini "korkunç ve son derece beceriksiz" yönettiği gerekçesiyle Fed Başkanı Jerome Powell'a karşı dava açılmasına izin vermeyi değerlendirdiğini belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ın faiz oranını düşürmesi gerektiğini yineleyen Trump, her zaman geç kalmasıyla verdiği zararın haddi hesabı olmadığını kaydetti.

Trump, "Neyse ki ekonomi o kadar iyi ki Powell ve kayıtsız yönetim kurulunu alt ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Fed Başkanı Powell'ı hedef tahtasından indirmiyor! 'Dava açılması izni' masada - 1. Resim

FED HARCAMASI SONRASI SERT SÖZLER 

Donald Trump ayrıca, "Yine de Fed binalarının inşasını yönetirken yaptığı korkunç ve son derece beceriksiz iş nedeniyle Powell'a karşı büyük bir dava açılmasına izin vermeyi düşünüyorum. 50 milyon dolar olması gereken bir onarım işi için 3 milyar dolar harcandı. Hiç iyi değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakan Kurum deprem bölgesinde... "100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz"Eşref Rüya ne zaman başlayacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump, Goldman Sachs'ı sert eleştirdi: Pek çok konuda yanıldılar! - DünyaTrump, Goldman Sachs'ı sert eleştirdi!Ünlü milyarder Zuckerberg yaşadığı muhiti satın aldı: Komşulardan tepki yağdı! ''İşgal etti'' - DünyaKomşulardan tepki yağdı! ''İşgal etti''Mısır, Katar ve Türkiye’den Gazze için sürpriz plan! - DünyaMısır, Katar ve Türkiye’den Gazze için sürpriz plan!Ukrayna lideri Türkiye'ye teşekkür etti! "Cumhurbaşkanı Erdoğan kalıcı barışın anahtarı” - DünyaUkrayna lideri Türkiye'ye teşekkür etti!ABD savaş provasını başlattı! B-1B’ler Moskova’nın eşiğinde - DünyaABD savaş provasını başlattı!İsrail El-Kassam’ın mezarını hedef aldı! - Dünyaİsrail El-Kassam’ın mezarını hedef aldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...