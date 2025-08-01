Küresel piyasalarda dengeleri etkileyecek kritik bir sürece giriliyor. 2018’de Başkan Donald Trump tarafından FED Başkanlığı’na atanan ve 2022’de Joe Biden tarafından ikinci kez aday gösteridi.

Şu sıralar faiz oranlarını düşürmeme politikası nedeniyle Trump’ın sert eleştirilerine maruz kalan Powell’ın görev süresinin yakında sona erecek. Böylelikle "FED Başkanı Powell’ın görev süresi ne zaman bitecek?" sorusu yeniden gündeme geldi.

FED BAŞKANI POWELL'IN GÖREV SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Powell’ın FED Başkanı olarak görev süresi, 15 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Ancak Yönetim Kurulu üyesi olarak görev süresi 31 Ocak 2028’e kadar devam edecek.

Jerome Hayden “Jay” Powell, 5 Şubat 2018 tarihinde FED Başkanı olarak göreve başladı. İlk olarak 2017’de Donald Trump tarafından aday gösterilen Powell, 2012’den beri FED Yönetim Kurulu üyesiydi. 2021’de Başkan Joe Biden tarafından ikinci bir dört yıllık dönem için yeniden aday gösterildi ve bu atama, 12 Mayıs 2022’de Senato tarafından 80’e karşı 19 oyla gerçekleşmişti.