Suriye, Esad sonrası ilk kez sandığa gidecek! Parlamento seçimleri için tarih belli oldu

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri 5 Ekim’de yapılacak.
ŞARA YÖNETİMİNDE İLK SEÇİM
Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim’de yapılacağını duyurdu.
KADIN ADAYLARDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR
Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20’ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.
