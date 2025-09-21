Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye, Esad sonrası ilk kez sandığa gidecek! Parlamento seçimleri için tarih belli oldu

Suriye, Esad sonrası ilk kez sandığa gidecek! Parlamento seçimleri için tarih belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Suriye, Esad sonrası ilk kez sandığa gidecek! Parlamento seçimleri için tarih belli oldu
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri 5 Ekim’de yapılacak.

Baas rejimin uzun yıllar hüküm sürdüğü Suriye’de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri 5 Ekim’de yapılacak.

Suriye, Esad sonrası ilk kez sandığa gidecek! Parlamento seçimleri için tarih belli oldu - 1. Resim

ŞARA YÖNETİMİNDE İLK SEÇİM

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

KADIN ADAYLARDA BÜYÜK ARTIŞ BEKLENİYOR 

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20’ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri netleştiFenerbahçe'den tarihi fark: Tam 15 gollü galibiyet
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze’de katliam: İsrail tankları şehrin kalbine indi! - Dünyaİsrail tankları Gazze'nin kalbinde!Trump’ın tehdidinden saatler sonra Bagram üssünde patlama! - DünyaTrump’ın tehdidinden saatler sonra Bagram üssünde patlama!İsrail'de 'Osmanlı' korkusu! "Erdoğan tüm dediklerini yaptı" - Dünyaİsrail'de 'Osmanlı' korkusu!Kanada, İngiltere ve Avustralya Filistin Devleti'ni resmen tanıdı! - Dünya3 ülke daha Filistin Devleti'ni resmen tanıdıKırım’da patlama! Rus üssünde helikopterler ve radar imha edildi - DünyaKırım’da patlama!Türkiye’nin gizli silahı ANKA-3, ABD basınında manşet oldu! "ABD ve Rusya hiyerarşisini altüst edecek" - DünyaABD basını ANKA-3 için uyardı!
Sonraki Haber Yükleniyor...