Suriye’de kanlı saldırı: SDG köyleri havan topuyla vurdu!

Suriye Savunma Bakanlığı, PKK/YPG’nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında Halep’in doğu kırsalındaki köylere havan saldırısı düzenlediğini duyurdu. Resmî açıklamaya göre, sivillerin yaşadığı bölgeler doğrudan hedef alındı.

HEDEFTE TEL MAAZ, ALSA VE KİYARİYE KÖYLERİ

Suriye’nin resmî haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, saldırı dün yerel saatle 18.20’de gerçekleşti. SDG güçleri, Halep’in doğu kırsalındaki Tel Maaz, Alsa ve Kiyariye köylerini havan toplarıyla vurdu.

Suriye ordusu, örgütün sadece bu köyleri değil, kendi kontrolündeki Um Tine köyünü de roketlerle hedef aldığını tespit etti.

YPG MEDYASININ İDDİALARINA YALANLAMA

PKK/YPG’ye bağlı medya organları, saldırının Suriye ordusu tarafından yapıldığı iddiasını ortaya atmıştı. Ancak Savunma Bakanlığı, bu iddiaları kesin bir dille reddetti:

"Um Tine köyünü hedef alan taraf SDG’nin kendisidir."

"KATLİAMIN SORUMLUSU SDG"

Suriye Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: