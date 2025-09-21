58 yıl sonra bir ilk! Suriye lideri Şara Trump ile ne konuşacak?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD’ye gitti.

58 YIL SONRA BİR İLK

Dünya nefesini tuttu. 1967’den bu yana ilk kez bir Suriye lideri BM kürsüsüne çıkıyor, Şara tarihe geçecek konuşmaya hazırlanıyor.

Suriye Devlet televizyonu, dün Şara’nın New York’ta yapılacak zirveye katılacağını duyurmuştu.

58 yıl sonra bir ilk yaşanıyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 80. oturumuna katılmak üzere ABD’ye gitti

BÜYÜKELÇİLİK YENİDEN AÇILDI

Ziyaret kapsamında 2014’te kapatılan Washington’daki Suriye Büyükelçiliği yeniden açıldı. Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, binada Suriye bayrağını göndere çekerek “Bu adım Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin teyididir” dedi.

İSRAİL İLE GÜVENLİK ANLAŞMASI MASADA

ABD basınına göre, Şara’nın konuşması öncesi diplomasi trafiği hız kazandı. Suriye ve İsrail arasında BM gözetiminde bir güvenlik anlaşmasının ilerleyen günlerde sonuçlanabileceği sinyali verildi. Görüşmeler, ülkenin güneyinde yer alan Süveyda vilayetindeki çatışmalar nedeniyle ertelense de, tarafların mutabakata yakın olduğu iddia edildi.

ABD, Ürdün ve Suriye arasında 16 Eylül’de imzalanan yeni yol haritasında da, Şam–Tel Aviv hattındaki müzakerelerin “hızlandırılmış süreçle” devam edeceği vurgulandı.

ULUSLARARASI TEMASLAR

Şara’nın ziyareti, Esed rejiminin devrilmesinden sonra Suriye’nin diplomatik arenaya dönüşünün sembolü olacak.

Cumhurbaşkanına Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Olabi eşlik ediyor.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, tarafların “tüm azınlıkların güvenliğini teminat altına alacak bir anlaşma için hızlandırılmış müzakerelere girdiğini” açıkladı.

ÖZEL İZİNLE GİTTİ

ABD tarafından yaptırım listesinde bulunan Ahmed Şara, bu tarihi ziyareti özel izinle gerçekleştirdi. Şara, 25 yıl sonra ABD’ye adım atan ilk Suriye Cumhurbaşkanı olurken, BM Genel Kurulu’nda 58 yıl sonra kürsüye çıkan ilk Suriyeli lider olacak.