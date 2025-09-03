Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Suriye&#039;nin başkenti Şam&#039;da patlama
Suriye, Şam, Patlama, Bombalama, Yaralı, Güvenlik, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araçta patlayıcı infilak etti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Olay, kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde meydana geldi.

Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklanarak öldürüldüİsrail, Lübnan'a hava saldırısı başlattı! Bölgede alevler yükseliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım'' - Dünya93 yaşında eşinin katili oldu! ''Artık dayanamadım''Kremlin’den flaş çıkış: Ukrayna’ya güvenlik garantisi geliyor! - DünyaUkrayna’ya güvenlik garantisi geliyor!Trump’tan teknoloji zirvesi! Elon Musk liste dışı kaldı - DünyaElon Musk liste dışı kaldıAvustralya'da kreşte panik anları! Dede, yanlış çocuğu eve götürdü - DünyaKreşte panik anları! Dede, yanlış çocuğu eve götürdüHastaları endişe içinde! Dolandırıcılık için bacaklarını kestiren cerrahın cezası belli oldu - DünyaDolandırıcılık için bacaklarını kestirmiştiHırvatistan’dan Bayraktar TB2 itirafı: Güvenliğimizin garantisi - DünyaHırvatistan’dan Bayraktar TB2 itirafı!
Sonraki Haber Yükleniyor...