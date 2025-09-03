Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Olay, kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde meydana geldi.

Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.