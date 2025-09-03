Suriye'nin başkenti Şam'da patlama
Suriye'nin başkenti Şam'da bir araçta patlayıcı infilak etti, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Olay, kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde meydana geldi.
Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
