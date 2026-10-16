Suudi Arabistan'da füze ve İHA alarmı! 6 saldırı engellendi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, ülkenin farklı bölgelerinde tespit edilen 3 füze ve 3 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini açıkladı. Füze ve İHA'ların Riyad, Yenbu ve güney bölgelerinde tespit edildiği bildirildi.

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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, ülkenin farklı bölgelerinde tespit edilen 3 füze ve 3 insansız hava aracının (İHA) engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada Suudi Arabistan'ın batısında, Kızıldeniz kıyısında bulunan Yenbu kenti semalarında bir balistik füzenin tespit edilerek engellendiğini belirtti.

Maliki, Kızıldeniz üzerinde tespit edilen 2 seyir füzesinin de imha edildiğini aktardı. Başkent Riyad ve ülkenin güney bölgelerinde tespit edilen 3 İHA'nın ise düşürüldüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, açıklamadan birkaç saat önce Yenbu kentinde erken uyarı sistemlerinin devreye alındığını bildirmişti.

Öte yandan Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve ülkenin çeşitli bölgelerine balistik füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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