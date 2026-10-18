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Suudi Arabistan'da keşif helikopteri düştü: 2 asker öldü

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Suudi Arabistan'da keşif helikopteri düştü: 2 asker öldü
Başlık ResmiSuudi Arabistan'da keşif helikopteri düştü: 2 asker öldü

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, ülkenin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle keşif helikopterinin düşmesi sonucu 2 subayın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Ulusal Muhafızlar Bakanlığına bağlı AH-6i tipi keşif helikopterinin Necran bölgesinde teknik arıza nedeniyle düştüğünü belirtti.

2 SUBAY ÖLDÜ

Koalisyon Sözcüsü Maliki, kazada helikopterin hava mürettebatını oluşturan 2 subayın hayatını kaybettiğini kaydetti.

HUSİLER, 'BİZ DÜŞÜRDÜK' DEMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husiler dün, Suudi Arabistan'a ait Apache tipi helikopteri ülkenin güneyindeki Necran kenti yakınlarında düşürdüklerini ileri sürmüştü.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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