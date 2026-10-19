Suudi Arabistan'da saldırı alarmı! Riyad'da patlama sesi duyuldu

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ile Harc vilayetinde erken uyarı sistemi devreye alındı. Cep telefonlarına saldırı uyarısı gönderilirken, Riyad’da hava savunma sistemlerinin çalıştığı ve patlama sesi duyulduğu bildirildi. Yetkililer, kısa süre sonra Riyad’da tehlikenin geçtiğini açıkladı.

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Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ve ülkenin güneyinde bulunan Harc vilayetinde erken uyarı sistemi devreye sokuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü, bölgedeki vatandaşları olası tehlikeye karşı uyarırken cep telefonlarına da acil durum bildirimi gönderildi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Riyad ve Harc’ta erken uyarı sisteminin etkinleştirildiği belirtildi. Vatandaşlardan sakin kalmaları ve resmi makamların yönlendirmelerine uymaları istendi.

Uyarıda, tehlike sona erene kadar en yakın güvenli noktaya geçilmesi, özellikle binalarda pencerelerden uzak bir odada beklenmesi ve dışarı çıkılmaması gerektiği vurgulandı. Açık alanda bulunan kişilere ise en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları tavsiye edildi.

RIYAD'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, uyarının ardından Riyad’da hava savunma sistemleri çalışmaya başladı ve kentte patlama sesi duyuldu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk uyarıdan kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada Riyad’da tehlikenin geçtiğini duyurdu. Ancak olayın kaynağına ve tehlikenin niteliğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

DAHA ÖNCE DE HUSİLERİN HEDEFİ OLMUŞTU

Suudi Arabistan, Yemen’deki çatışmalar nedeniyle geçmişte de çeşitli saldırıların hedefi oldu. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’nun Yemen’de Husilere yönelik operasyonlarına karşılık olarak Husiler, Suudi Arabistan’ın özellikle sınır bölgeleri ve güney vilayetlerine yönelik saldırılar düzenliyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri de zaman zaman Yemen’den fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerin hedefi oluyor.

İran tarafından desteklenen Husiler, 2014 yılından bu yana Yemen’in başkenti Sana dahil bazı bölgelerini kontrol altında tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015’ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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