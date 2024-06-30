Tarihi camide skandal görüntüler! Gelin ve damat hoplaya zıplaya oynadı, davetliler de eşlik etti

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Haziran 2024 07:50 - Güncelleme: 30 Haziran 2024 08:05 - Güncelleme:

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Kahire'de tüm şehre hakim bir tepe üzerine kurulu Selahaddin Eyyubi Kalesi içinde bulunan tarihi Mehmet Ali Paşa Camii’nde düzenlenen düğün büyük tepki topladı. Sosyal medyada hızla yayılan, cami içindeki eğlenceli düğünün videosu çok sayıda eleştiri aldı.