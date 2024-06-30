Tarihi camide skandal görüntüler! Gelin ve damat hoplaya zıplaya oynadı, davetliler de eşlik etti
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kahire'de tüm şehre hakim bir tepe üzerine kurulu Selahaddin Eyyubi Kalesi içinde bulunan tarihi Mehmet Ali Paşa Camii’nde düzenlenen düğün büyük tepki topladı. Sosyal medyada hızla yayılan, cami içindeki eğlenceli düğünün videosu çok sayıda eleştiri aldı.
Mısır'ın Başkenti Kahrire'de bulunan Selahaddin Eyyubi Kalesi içerinde yer alan çok sayıda tarihi yapıdan biri olan Mehmet Ali Paşa Camii’nden çirkin görüntüler geldi. Bir çiftin cami avlusunda son ses müzikle karşılıklı göbek atması, davetlilerin de alkışlarla eşlik ettiği anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.
MEHMET ALİ PAŞA CAMİİ'NİN TARİHİ
Mehmet Ali Paşa Camisi'nin yapımına 1830 yılında Mehmet Ali Paşa döneminde başlandı. Cami, 1848 yılında Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa döneminde açıldı. Kalenin içerisinde bulunan Er-Rifai Camisi, Mısır Hidivi İsmail Paşa'nın validesi Sultan Huşyar'ın verdiği talimatla 1869'da yapılmaya başlandı, tamamlanması ise 1912'ye kadar sürdü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi