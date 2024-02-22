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    • Haberler > Dünya > Tarihin kırılma noktası! Prof.Koç: Lahey'den çıkacak karar çok önemli

    Tarihin kırılma noktası! Prof.Koç: Lahey'den çıkacak karar çok önemli

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tarihin kırılma noktası! Prof.Koç: Lahey&#039;den çıkacak karar çok önemli

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Batı dünyasını en iyi tanıyan uzmanlardan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç “Lahey’de mahkeme ‘İsrail soykırım yapıyor’ derse Tel Aviv yönetiminin tarih boyunca silemeyeceği suçu tescillenir” dedi.

    YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ

    İsrail’in yargılandığı Lahey’den çıkacak karar, tarihin seyrini değiştirebilir. Batı dünyasını en iyi tanıyan uzmanlardan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç “Lahey’de mahkeme eğer ‘İsrail soykırım (genocide) uyguluyor’ derse bu karar tarihin kırılma noktası olur. Tüm dünyayı sarsan gerilim düşer ve Akdeniz, Kızıldeniz, Orta Doğu başta olmak üzere bölge ve dünya rahat nefes alır” dedi.

    BM SAF DIŞI OLUR

    ABD ve İsrail hamisi güçlerin Lahey’den çıkacak muhtemel aleyhte karara direnmeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Koç “O mahkeme 75 milyon insanın kanı üzerine kuruldu. Şayet bu vahşete ‘soykırım’ derse tüm direnç kırılır.

    Tarihin kırılma noktası! Prof.Koç: Lahey'den çıkacak kara çok önemli - 1. Resim

    Birleşmiş Milletler (BM) bile saf dışı kalır. Kararın ilk yansıması, Refah’taki tehdit ortadan kalkar. Ardından Gazze işgalden arındırılır ve imar dönemi başlar. Bu durum dalga dalga Orta Doğu geneline yansır. Akdeniz, Kızıldeniz, Süveyş, Basra dâhil enerji nakil hatları normale döner. Aynı zamanda İslam dünyası ile birlikte Batılı ülke kamuoyunda biriken öfke de biter” diye konuştu.

    Tarihin kırılma noktası! Prof.Koç: Lahey'den çıkacak karar çok önemli - 2. Resim

    BATIDA İKTİDARLAR DEĞİŞİR

    Prof. Dr. Çetin Kaya Koç’a göre Amerikan yönetimi ile birlikte Almanya, Lahey’den en çok etkilenecek ülke. Prof Koç “Olaf Scholz iktidarını kaybeder. Bu noktada Kuzey Avrupa’nın durumu belirleyici. Siyasi ve iktisadi açıdan birçok ülke sarsılır. İsrail ise tüm meşruiyeti sorgulanan bir ülke durumuna düşer. Tarih boyu silemeyecekleri soykırım suçu tescillenir” ifadelerini kullandı.

    Tarihin kırılma noktası! Prof.Koç: Lahey'den çıkacak karar çok önemli - 3. Resim

    TÜRK ASKERİNİ GAZZE’DE GÖREBİLİRİZ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi mücadele dönemi boyunca çok ağır bedeller ödediğini kaydeden Koç “Filistin konusunda çok önemli bir misyonu var. Bu noktada Mısır’la ilişkilerin normalleşmesi hayati önem taşıyor. Gazze’ye insani yardımın ötesinde askerî destek vermemizin önü açılır. Hatta Türk askerini Gazze’de görebiliriz. Türk jetleri o sahada uçabilir. Erdoğan yönetimi Gazze sonrası senaryoyu görüyor; biliyor. Adımlarını da buna göre atıyor. Tüm bunların anahtarı mahkemeden çıkacak ‘genocide’ kararıdır” şeklinde konuştu.

     

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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