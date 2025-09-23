Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tayland'da annesinin terk ettiği yavru fil kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Tayland&#039;da annesinin terk ettiği yavru fil kurtarıldı
Tayland'ın Kanchanaburi eyaletinde annesi tarafından ormanda terk edilen yeni doğmuş fil yavrusu, yetkililer tarafından kurtarılarak bakım altına alındı.

The Straits Times'ın haberine göre, Tayland Ulusal Parklar, Yaban Hayatı ve Bitki Koruma Dairesi Genel Müdürü Attapol Charoenchansa, yaptığı açıklamada, Thong Pha Phum bölgesindeki bir tarım arazisinde sürüsünden ayrı ve bitkin halde yeni doğmuş bir fil yavrusu bulduklarını belirtti.

YAVRU FİL TEDAVİ ALTINDA

Charoenchansa, arka bacağının yaralı olduğu tespit edilen yavru filin tedavi altına alındığını kaydetti.

Lam Khlong Ngu Ulusal Parkı Şefi Akkanit Klangpraphan ise bölgede herhangi bir yetişkin file rastlanmadığını söyledi.

Yetkililer, civar köylerdeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, yavru filin 20 Eylül'de doğduğuna işaret ederken, yeni doğan hayvanın Suphan Buri’deki Bueng Chawak Yaban Hayatı Yönetim ve Geliştirme Merkezi’ne sevk edilmesinin değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

