Kiracısının boşalttığı evi temizlemeye gitti! 4 bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı

Dünya Haberleri

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kiracısının boşalttığı evi temizlemeye giden ev sahibi, dolaplarda poşet içine bağlanmış halde dört bebeğin cesedini buldu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kan donduran olay ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşandı. Brent Flanigan isimli ev sahibi, Ağustos ayında kiracısı Jessica Mauthe'yi kira ödemediği için evden çıkardı. 13 Eylül tarihinde temizlik için dairesine giden Flanigan, dolaplardan gelen ağır kokuyu fark ederek kaynağını aramaya başladı. 

BANYO DOLABINDA BULDU

People Dergisi’nin haberine göre, banyo dolabında ölü bir bebek bulduğunu söyleyen ev sahibi hemen polisi aradığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada evde iki bebek cesedinin daha bulunduğu kaydedildi. 

DÖRT BEBEĞİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

18 Eylül Perşembe günü yetkililerden yapılan açıklamada, evde yapılan ikinci bir aramada bir bebek daha bulunduğu, böylelikle Jessica’nın evinden dört bebeğin cansız bedeninin çıkarıldığını duyurdu. 

CBS News’ün edindiği bilgilere göre iki erkek çocuk annesi olan Mauthe, olayın ardından kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Cani kiracı, doğum yaptıktan kısa bir süre sonra üç bebeğinin öldüğünü ve cesetlerini evinde sakladığını itiraf etti. 

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA BAYILDIĞINI SÖYLEDİ

Edinilen bilgilere göre kadın, yetkililere yaklaşık altı yıl önce banyoda doğum yaptığını ve yeni doğan bebeklerin "sızlandığını" duyduğunu kısa süre sonra da bayıldığını söyledi. Kendine geldiğinde bebeğin ölmüş olduğunu fark ettiğini bu sebeple cesetlerini sakladığını belirtti. 

6 ve 8 yaşlarında iki oğlu olan kadının çocuğun ölümünü gizleme ve ceset istismarı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.
Armstrong İlçe Hapishanesinde tutulan Mauthe’nin kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilirken soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

