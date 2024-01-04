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    Tel Aviv ne yapacağını şaşırdı, Gazzelileri Kongo’ya sürme planı!

    İsrailli yetkililerin, Kongo ve diğer ülkelerle Gazze’deki Filistinlilerin zorunlu göç ettirilmesi için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtildi

    Tel Aviv ne yapacağını şaşırdı, Gazzelileri Kongo’ya sürme planı!
    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar sebebiyle Gazze’de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. İsrail kabinesindeki aşırı sağcı isimler ise Gazze’de yaşayan Filistinlilerin “gönüllü göç ettirilmesini” sık sık dillendiriyor. Zman Yisrael gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Kongo’nun “Gazzelileri almaya istekli olacağını” ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi. İsrailli bir yetkili “Kongo göçmen almaya istekli olacak ve başkalarıyla da görüşmelerde bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Haberde, Tel Aviv’in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğuna ilişkin detaya yer verilmezken İsrail’in KDC ile yakın ilişkileri bulunuyor. İsrail parlamentosu Knesset’te konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, Gazze’de “tek çözümün bölgede yaşayan Filistinlilerin gönüllü göçü” olduğunu iddia ederek uluslararası kamuoyunun buna destek vermesi gerektiğini savunmuştu. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini” açıklamıştı.

    ABD VE FRANSA’DAN TEPKİ

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrailli bakanların açıklamalarını “kışkırtıcı ve sorumsuzca” şeklinde yorumladı. Ben-Gvir ise Sözcü Miller’e “ABD’yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail devleti için en iyisini yapacağız” diye cevap verdi. Fransa’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Nicolas de Riviere da yaptığı açıklama ile İsrail’in göç fikrini desteklemeyeceklerini duyurdu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    IsrailGazze
    Haberler > Dünya > Tel Aviv ne yapacağını şaşırdı, Gazzelileri Kongo’ya sürme planı!
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