Tel Aviv ne yapacağını şaşırdı, Gazzelileri Kongo’ya sürme planı!

4 Ocak 2024 09:24 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 09:29

Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılar sebebiyle Gazze’de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. İsrail kabinesindeki aşırı sağcı isimler ise Gazze’de yaşayan Filistinlilerin “gönüllü göç ettirilmesini” sık sık dillendiriyor. Zman Yisrael gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Kongo’nun “Gazzelileri almaya istekli olacağını” ileri sürerek diğer ülkelerle de bu konuda görüşmeler yapıldığını söyledi. İsrailli bir yetkili “Kongo göçmen almaya istekli olacak ve başkalarıyla da görüşmelerde bulunuyoruz” ifadesini kullandı. Haberde, Tel Aviv’in görüştüğü ülkenin Kongo Cumhuriyeti mi yoksa Demokratik Kongo Cumhuriyeti (KDC) mi olduğuna ilişkin detaya yer verilmezken İsrail’in KDC ile yakın ilişkileri bulunuyor. İsrail parlamentosu Knesset’te konuşan İsrail İstihbarat Bakanı Gila Gamliel, Gazze’de “tek çözümün bölgede yaşayan Filistinlilerin gönüllü göçü” olduğunu iddia ederek uluslararası kamuoyunun buna destek vermesi gerektiğini savunmuştu. İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de “Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini” açıklamıştı.

ABD VE FRANSA’DAN TEPKİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrailli bakanların açıklamalarını “kışkırtıcı ve sorumsuzca” şeklinde yorumladı. Ben-Gvir ise Sözcü Miller’e “ABD’yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail devleti için en iyisini yapacağız” diye cevap verdi. Fransa’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimî Temsilcisi Nicolas de Riviere da yaptığı açıklama ile İsrail’in göç fikrini desteklemeyeceklerini duyurdu.