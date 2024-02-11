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    • Tel Aviv sokaklarında yine isyan var! İsraillilerden Netanyahu'ya 'ateşkes' çağrısı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes teklifini reddedip 'soykırıma devam' kararı almasının ardından Tel Aviv sokakları yine karıştı. İsrailli esirlerin yakınları, Netanyahu hükümeti aleyhine sloganlar atarak otoyolu kapattı. 'Esirler için zaman tükeniyor', 'Hemen şimdi anlaşma' yazılı pankartlar dikkat çekti.

    İsrail'in başkenti Tel Aviv, Yahudiler için kutsal Şabat gününün bitimi, cumartesi akşamında üç ayrı protesto gösterisine sahne oldu.

    İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkan İsrailli grup, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binası yakınlarında toplandı. Kaplan Caddesi'nde "Şimdi ateşkes" yazılı pankart açan göstericiler "Ne zamana kadar?", "Batı Şeria'da yerleşimci terörünü durdurun", "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı dövizler taşıdı.

    Tel Aviv sokaklarında yine isyan var! İsraillilerden Netanyahu'ya 'ateşkes' çağrısı

    NETANYAHU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

    İlerleyen saatlerde, Netanyahu hükümetinin istifası için çağrı yapan yüzlerce kişilik ikinci bir grup aynı bölgeye geldi.

    Tel Aviv sokaklarında yine isyan var! İsraillilerden Netanyahu'ya 'ateşkes' çağrısı

    Havalı kornalar ve müzik aletleriyle ritim tutarak Netanyahu hükümeti aleyhine sloganlar atan İsrailli grup, "Halk 1-Hükümet 0", "Suçlular hükümeti" yazılı pankartlar taşıdı.

    Tel Aviv sokaklarında yine isyan var! İsraillilerden Netanyahu'ya 'ateşkes' çağrısı

    OTOYOLU KAPATTILAR

    Hükümet karşıtı grup, zaman zaman Kaplan Caddesi'nde trafiği engelledi. İsrail polisi, atlı birliklerle göstericilere müdahale ederek trafiği açtı. İsrail polisi, yolu kapatan göstericilerden birini gözaltına aldı.

    Tel Aviv sokaklarında yine isyan var! İsraillilerden Netanyahu'ya 'ateşkes' çağrısı

    Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nu tek yönlü olarak bir süre kapatarak burada ateş yaktı.

    Tel Aviv sokaklarında yine isyan var! İsraillilerden Netanyahu'ya 'ateşkes' çağrısı

    "Esirler için zaman tükeniyor", "Hemen şimdi anlaşma" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sloganlarla Netanyahu'yu "siyasi gerekçelerle esirleri yüzüstü bırakmakla" suçladı.

    Tel Aviv sokaklarında yine isyan var! İsraillilerden Netanyahu'ya 'ateşkes' çağrısı

    İsrail polisi, yol kapatan en az 5 kişiyi gözaltına aldı.

    NE OLMUŞTU?

    Hamas, Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra Hamas'ın isteklerini kabul etmeyeceklerini ve Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.

    İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde 1,4 milyona kadar zorla yerinden göç ettirilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'a hava saldırıları düzenlemişti.

    İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 64 Filistinli öldürüldü, 67 bin 611 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İsrailGazze
    Haberler > Dünya > Tel Aviv sokaklarında yine isyan var! İsraillilerden Netanyahu'ya 'ateşkes' çağrısı
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