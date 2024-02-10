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    • İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar 

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Filistin, Gazze, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinli aileler zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Refah kentine sığınan aileler, bir yandan derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da su, gıda ve ilaç yetersizliği sorunlarıyla mücadele ediyor.

    İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinli aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. 

    SU, GIDA VE İLAÇ YETERSİZ 

    El-Mavasi bölgesinde kurdukları çadırlarda barınan aileler, saldırılar nedeniyle kentte yaşanan su, gıda ve ilaç yetersizliği sorunlarıyla mücadele ediyor.

    Refah'taki çadır kentten görüntüler; İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar 

     

     

     

    İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar 

    İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar 

    İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar 

    İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    FilistinGazze
    Haberler > Gündem > İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar 
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