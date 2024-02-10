İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinli aileler zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Refah kentine sığınan aileler, bir yandan derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da su, gıda ve ilaç yetersizliği sorunlarıyla mücadele ediyor.
İsrail bombardımanından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Gazze'nin Refah kentine sığınan Filistinli aileler, derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
SU, GIDA VE İLAÇ YETERSİZ
El-Mavasi bölgesinde kurdukları çadırlarda barınan aileler, saldırılar nedeniyle kentte yaşanan su, gıda ve ilaç yetersizliği sorunlarıyla mücadele ediyor.
Refah'taki çadır kentten görüntüler;
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı