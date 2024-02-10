İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinlilerin zor hayatı! Derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Şubat 2024 11:26 - Güncelleme: 10 Şubat 2024 11:32 - Güncelleme:

Filistin, Gazze, Haber

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail zulmünden kaçmaya çalışan Filistinli aileler zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Refah kentine sığınan aileler, bir yandan derme çatma çadırlarda hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da su, gıda ve ilaç yetersizliği sorunlarıyla mücadele ediyor.