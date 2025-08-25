Tel Aviv, yeni ve kanlı bir planın mı peşinde? "Ağır bedel ödeyecekler"

İsrail ile Yemen’deki Husiler arasındaki karşılıklı saldırılar yeni bir aşamaya girdi.

Husiler geçen hafta ilk kez misket bombası başlıklı bir füze fırlattı, İsrail ise buna Sana’ya düzenlediği hava saldırılarıyla karşılık verdi. İsrail’in üst düzey yetkilileri de sert misilleme uyarılarında bulundu.

YEMEN'İ HAVA SALDIRILARIYLA VURDULAR

İsrail acil servisinden yapılan açıklamada, füzeden kopan parçaların cuma günü İsrail’in orta kesiminde bir eve isabet ettiği ancak can kaybı yaşanmadığı belirtildi. İsrail ordusu ise pazar günü Husilerin kontrolündeki başkent Sana’ya düzenlenen hava saldırılarında altı kişinin hayatını kaybettiğini, 80’den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

The National'den edinilen bilgilere göre, Saldırılarda cumhurbaşkanlığı sarayı, iki enerji tesisi ve bir yakıt deposu hedef alındı. Ordu, bu tesislerin Husi “askeri faaliyetlerinde” kullanıldığını iddia etti.

Husiler, Gazze’deki savaşın başlamasından kısa süre sonra İsrail’e saldırılar düzenlemeye başlamış ve Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarıyla küresel deniz ticaretini de etkilemişti. İsrail ise karşı saldırılar gerçekleştirdi. ABD de Husi hedeflerine operasyonlar düzenlemiş, ancak ABD Başkanı Donald Trump bu operasyonların mayıs ayında sona erdiğini duyurmuştu.

Yeni silahın kullanılması, Husilere yönelik askeri kampanyanın etkinliğini sorgulattı. İran, haziran ayında İsrail ile yaşadığı 12 günlük çatışmada büyük ölçüde zayıflamasına rağmen Husiler saldırılarını sürdürdü.

HUSİLERİN MİSİLLEMELERİ KESİLMEDİ

İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü’nden (INSS) kıdemli araştırmacı Yoel Guzansky, İsrail’in Yemen’e karşı askeri operasyon yürütmesinin zorluklarına dikkat çekti. Guzansky, “İsrail’in kendi topraklarından 2 bin kilometre uzakta operasyon yapması çok zor. İran’a yönelik kampanyanın aksine, Yemen konusunda elimizde bir hedef bankası ya da yıllardır süren bir hazırlık yok” dedi.

Öte yandan İsrail’in diğer düşmanları Hamas ve Hizbullah’tan gelen füze saldırıları büyük ölçüde dururken, Husilerin füzeleri her hafta binlerce İsraillinin sığınaklara girmesine yol açıyor.

"AĞIR BİR BEDEL ÖDEYECEKLER"

İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada “Husi rejimi ağır bir bedel ödüyor ve ödemeye devam edecek” ifadelerini kullandı. Savunma Bakanı İsrael Katz da Husilerin saldırılarını “karanlık bir bela” olarak nitelendirdi.

Guzansky, İsrail’in Husilerle uzun vadeli bir “yıpratma savaşına” girme riski bulunduğunu vurguladı. “Yemen yeni bir durum. Birden ortaya çıktılar ve İsrail’e saldırmaya başladılar. Bizim de sıfırdan istihbarat geliştirmemiz gerekiyor, bu da zaman alır” dedi.

Uzman ayrıca, İsrail’in Sana’daki cumhurbaşkanlığı sarayını hedef almasının sembolik bir mesaj taşıdığına dikkat çekti. “Yemen’de yeterli sayıda stratejik hedef yok. İkincil hedefleri vuruyoruz, ama komuta kontrol merkezlerini ya da üst düzey liderleri bulamıyoruz” ifadelerini kullandı.