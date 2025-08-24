Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, Yemen'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı vurdu

İsrail, Yemen’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurdu

Güncelleme:
İsrail, Yemen’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı vurdu
İsrail ordusu, Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenledi.

İsrail, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar ve çeşitli medya kuruluşlarına göre, İsrail Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırılarda özellikle cumhurbaşkanlığı sarayı, bir petrol şirketi istasyonu ve elektrik altyapısı hedef alındı.

Sabereen News’in sahadaki kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Al-Sittin Caddesi'nde bulunan petrol tesisi, Haziz bölgesindeki elektrik istasyonu ve Sana’nın güneyinde yer alan cumhurbaşkanlığı sarayı üç ayrı hava saldırısıyla vuruldu.

Ayrıntılar geliyor...

