Tel Aviv'de sirenler devrede! Yemen'den füze saldırısı

Tel Aviv'de sirenler devrede! Yemen'den füze saldırısı

Yemen’den İsrail’e atılan roketler nedeniyle ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı. İsrailli medya kaynakları, Tel Aviv'de patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Yemen’den, Gazze Şeridi'nde soykırım düzenleyen İsrail’e yönelik misilleme saldırıları sürüyor.

İsrail'e atılan roketler nedeniyle ülkenin orta kesiminde sirenler çaldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen’den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin tehdidi engellemeye çalıştığını açıkladı.

"BEN GURİON HAVALİMANI HAVA SAHASI KAPATILDI"

Kanal 12 televizyonu, Yemen'den atılan bir füze nedeniyle başkent Tel Aviv ve çevresinde çok sayıda bölgede sirenlerin çaldığını aktardı.

Haberde, füzenin atıldığının tespit edilmesi sonrasında Ben Gurion Havalimanı hava sahasının kapatıldığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada da füzenin Yemen’den İsrail’in orta kesimlerine doğru fırlatıldığı ve hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in orta bölgelerine çeşitli yerlere füze parçalarının düştüğü" ifade edildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzeye karşı verilen alarm sırasında sığınaklara koşan siviller arasında birkaç kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi. Yaralıların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.

İSRAİLLİ MEDYA: TEL AVİV'DE PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Yemen'deki Husiler, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

İsrail merkezli Ynet haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Tel Aviv’den patlama sesleri duyuldu.

