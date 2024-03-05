Tesla'nın Avrupa fabrikasında büyük kriz! Üretim durdu, kundaklamayı solcu grup üstlendi

Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında üretim, bir elektrik direğinde çıkan yangının ardından durma noktasına geldi. Yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia edildi ve polis kundaklamayla ilgili soruşturma başlattı. 'Vulkangruppe' isimli solcu bir grup, saldırının sorumluluğunu üstlendi.

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki fabrikasında üretim durma noktasına geldi. Üretimin durmasındaki ana sebebin bir elektrik direğinde çıkan yangın olduğu belirtilirken, bu yangının ise kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtildi.

'KUNDAKLAMA'YLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alman Haber Ajansı DPA, yanan bir elektrik direğinin Tesla'nın fabrikasının bulunduğu bölgede elektrik kesintisine neden olduğunu ve kasıtlı olarak çıkarıldığı düşünülen yangınla ilgili polisin soruşturma başlattığını duyurdu.

Tesla kundaklama iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Alman basınına göre sabah vardiyasındaki çalışanlar tekrar evlerine gönderildi.

SOLCU GRUP SALDIRININ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENDİ

'Vulkangruppe' isimli solcu bir grup, Tesla fabrikasında elektrik kesintisine yol açan trafo merkezine yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Öte yandan Tesla fabrikasının yanı sıra yakındaki köylerde de elektrik kesintisi yaşandı.

Otomobil üreticisinin Almanya'nın başkentinin yaklaşık 30 kilometre (18 mil) güneydoğusunda yer alan devasa tesisi, Avrupa'daki tek fabrikası olarak dikkat çekiyor ve şu anda yılda 375 bin elektrikli otomobil üretme kapasitesine sahip.

80 AKTİVİST PROTESTO ETMİŞTİ

Geçen hafta 'Tesla'yı Durdurun' girişiminden yaklaşık 80 aktivist, Tesla fabrikasının yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etmişti. Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istemişti.

DEPOLAMA TESİSİ VE ANAOKULU İNŞA EDECEK

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına depolama tesisleri ve çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor. Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.