Tesla'ya rakip olacaktı! Milyar dolarlar harcanan 'Apple Car' projesi iptal

2010’lu yılların ortasından beri Tesla’ya rakip olacak bir araba geliştiren ABD'li teknoloji devi Apple, sektörde 'Apple Car' olarak bilinen elektrikli otomobil projesini iptal etti. Proje ekibindeki çalışanların yapay zeka bölümüne kaydırılacağı bildirildi.

ABD'li teknoloji devi Apple, 2010’lu yılların ortasından beri Tesla’ya rakip olacak bir araba geliştiriyordu. Ancak yıllar boyunca 'Project Titan' olarak isimlendirilen ve sektörde 'Apple Car' olarak bilinen bu araç hakkında bir gelişme görülmedi.

Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik milyar dolarlar harcadığı çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi. Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde, iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, elektrikli otomobil projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı.

ÇALIŞANLAR YAPAY ZEKA BÖLÜMÜNE KAYDIRILACAK

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın yapay zeka bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen haberde, söz konusu personelin Apple için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, ancak işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi.