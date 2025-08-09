Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Times Meydanı’nda silahlı saldırı: 3'den fazla yaralı var

New York’un kalbi Times Meydanı, sabaha karşı silah sesleriyle sarsıldı. Batı 44. Cadde ile Yedinci Cadde’nin kesişiminde meydana gelen saldırıda üç kişi yaralandı. 17 yaşındaki saldırgan gözaltına alınırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

New York’un en işlek noktalarından Times Meydanı, sabaha karşı silah sesleriyle sarsıldı. Cumartesi günü saat 01.20’de Batı 44. Cadde ve Yedinci Cadde’de meydana gelen saldırıda üç kişi yaralandı.

SALDIRI ANI

Görgü tanıkları, peş peşe gelen silah sesleri sonrası bölgenin hızla boşaldığını ve çok sayıda polisin olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Saldırının ardından 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı ancak henüz resmi suçlama yapılmadı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Polis sözcüsü, yaralanan üç kişinin Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldığını belirterek, "19 yaşında bir erkek alt uzvundan kurşun yarası, 65 yaşında bir erkek alt uzvundan kurşun yarası, 18 yaşında bir kadın ise boynundan sıyrık yarası aldı" dedi.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

POLİS BÖLGEYİ KAPATTI

Saldırı sonrası Yedinci Cadde ve Broadway’in bazı bölümleri trafiğe kapatıldı. Bir düzineden fazla polis aracı olay yerinde konuşlandı.
Görgü tanıklarından Ahmed Talal, saat 01.20 sıralarında silah seslerini duyduğunu ve “yaklaşık 10 polis tarafından kovalanan üç kişinin” kendi yönüne doğru koştuğunu söyledi.

Çatışmadan yaklaşık 1,5 saat sonra, yani saat 03.00 civarında, polis kordonu altındaki altı blok boyunca az sayıda insan kaldığı görüldü. Talal, “Normalde bu saatte iki katı insan olur. Bu yüzden erken kapatıyorum” şeklinde konuştu.

NEW YORK'TA SİLAHLI SALDIRI ORANLARI DÜŞÜŞTE

NYPD verilerine göre 2025’in ilk yedi ayında şehir, son yılların en düşük silahlı saldırı ve kurban sayısını kaydetti.
Buna rağmen, özellikle Times Meydanı ve metro istasyonları gibi yoğun bölgelerdeki saldırılar, kamuoyunda güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirmiş durumda.

