Trump, Fox'un sunucusunu Washington DC Savcılığına atadı!

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

GEÇİCİ OLARAK ATANDI!

Pirro'nun, daha önce New York'ta Westchester Bölge Savcısı olarak görev almasından ve TV sunuculuğundan övgüyle söz eden Trump, Fox News sunucusunun Washington DC Bölgesi Savcılığına geçici atanacağını duyurdu. Trump, bu makam için "iyi nitelikli" olduğunu belirttiği Pirro'yu tebrik etti.

Başkan Trump, Washington DC'deki Savcılık Ofisinin başına geçici olarak getirilen Ed Martin'in bu görevinde "iyi iş çıkardığını" belirtti.

AF AVUKATI OLARAK GÖREV YAPACAK!

Trump, Martin'in Adalet Bakanlığı bünyesinde hukukun silah olarak kullanılması ile ilgili çalışma grubunun direktörü ve Af Avukatı olarak görev alacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Martin'in bu görevlerinde eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin "hükümeti silah olarak kullanmasına ilişkin soruşturma yürütülmesini sağlayacağını" savundu.