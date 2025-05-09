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Trump başka, yardımcısı başka konuşuyor! Kafaları karıştıran sözler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump başka, yardımcısı başka konuşuyor! Kafaları karıştıran sözler
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın sona ermesi çağrısında bulunup çözüm için desteğe hazır olduğunu söylemişti. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yaptığı açıklamada Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin ülkesini "ilgilendirmediğini" ve duruma karışmayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da düzenlenen bir törende Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

TRUMP YARDIMA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Her iki ülke ile de çok iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Trump, bu sorunun bir an önce çözülmesini umduğunu ifade ederek "Her iki ülkeyle de çok iyi geçiniyoruz. Bunun bittiğini görmek istiyorum. Yardım edebileceğim bir şey olursa elbette orada olacağım." demişti.

BAŞKAN YARDIMCISI'NDAN TEM TERSİ AÇIKLAMA

Trump'ın sözlerinin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten tam tersi bir açıklama geldi. Vance, Fox News kanalında katıldığı programda Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gerginliğin bir an önce azalmasını istediklerini ancak bu ülkeleri "kontrol edemeyeceklerini" dile getiren Vance, bu gerilimin "ABD'yi ilgilendirmediğini" ve bu duruma karışmayacaklarını belirtti.

Vance, ABD'nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını savunarak, bu gerilimden endişe duyduklarını ve diplomatik yollarla konuyu takip edeceklerini kaydetti. JD Vance, iki ülke arasındaki gerilimin, "daha geniş bir bölgesel savaşa ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesini" umduklarını ifade etti.

HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi. Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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