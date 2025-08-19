Gazze'de ateşkes kördüğüm! Arabulucular cevap bekliyor, İsrail tek seferde ısrarcı

İsrail'in soykırım saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, varılacak bir anlaşma ile açlık ve kıtlığın son bulmasını, yaralıların ise acilen tedavi altına alınmasını bekliyor.

8 Ağustos'ta Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e karşı barışçıl politikasını sürdüren Hamas, arabulucu ülkelerin sunduğu ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etti. Katar ve Mısır İsrail'den bir cevap beklerken, Netanyahu yönetiminin tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediği öğrenildi.

KATAR VE MISIR CEVAP BEKLİYOR

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensar ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty, Gazze Şeridi’nde ateşkese ilişkin arabulucuların İsrail ve Hamas’a sunduğu son teklif hakkında konuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü "Söyleyebileceğim şey, Hamas'tan olumlu bir cevap aldığımızdır. Ancak İsrail tarafından henüz bir cevap alamadık." dedi.

Abdellaty, Hamas’ın olumlu cevap verdiği son ateşkes teklifini kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Top İsrail'in sahasında ve Gazze'deki insani felaketin etkilerini hafifletmeye yardımcı olacak bu öneriyi kabul etmesi için İsrail'e baskı yapılmalı" diye konuştu.

İSRAİL'İN TEKLİFE İKİ GÜN İÇİNDE CEVAP VERECEĞİ İDDİASI

İsrail, daha önce tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayla ilgilendiğini açıklasa da iki İsrailli yetkili, İsrail’in Hamas'ın dün kabul ettiği teklifi incelediğini aktardı. İsrailli yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ateşkes teklifini görüşmek üzere yakında bir toplantı düzenlemesinin beklendiğini belirtti. İsrail basını, İsrail’in önümüzdeki iki gün içinde teklife bir cevap vermesinin beklendiğini iddia etti.

İSRAİL TÜM ESİRLERİN TEK SEFERDE BIRAKILMASINI İSTİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN'ın Başbakanlık Ofisi'nden bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Hamas’ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili arabulucu ülkelerin sunduğu yeni öneriyi kabul etmesinden bir gün sonra Tel Aviv yönetiminin ilk cevabının kapsamlı esir takası anlaşması olduğu belirtildi.

İsrail'in politikasının "tutarlı olduğunu ve değişmediğini" savunan İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ne saldırıların sona erdirilmesi için belirlenen ilkeler doğrultusunda 50 İsrailli esirin tamamının tek seferde serbest bırakılmasını sağlayacak kapsamlı bir anlaşmada ısrarcı olduğunu dile getirdi.

Söz konusu yetkili, "Hamas için son karar aşamasındayız. Geride hiçbir esir bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.