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Düzce'de acı olay! 13 aylık bebek balkondan düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Düzce&#039;de acı olay! 13 aylık bebek balkondan düştü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Oturdukları evin balkon kapısını açık gören 13 aylık bebek aşağıya düştü. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerini çağırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz yavrunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay Yığılca ilçesinde meydana geldi. 3 katlı evin balkon kapısını açık bulan 13 aylık Alperen Ö., oraya doğru ilerlerdi. Talihsiz çocuk daha sonra balkondan aşağıya düştü.

HASTANEYE KALDIRILAN ALPEREN'İN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin durumu görmesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin durumunun stabil olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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