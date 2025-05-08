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Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! 31 yaşındaki Liam Payne'in serveti ağızları açık bıraktı! Tam olarak 1 milyar 234 milyon...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! 31 yaşındaki Liam Payne&#039;in serveti ağızları açık bıraktı! Tam olarak 1 milyar 234 milyon...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne 31 yaşında Arjantin'de hayatını kaybetti. Balkondan düşerek ölen şarkıcının vasiyetnamesi olmadığı açıklanırken, geride bıraktığı toplam serveti de ortaya çıktı.

One Direction grubunun eski üyelerinden, 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te kaldığı bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! 31 yaşındaki Liam Payne'in serveti ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam... - 1. Resim

Payne’in ölümünün ardından polis, kaldığı otel odasında uyuşturucu madde ve hasar görmüş eşyalar buldu. Buenos Aires Güvenlik Bakanlığı İletişim Direktörü Pablo Policicchio, Associated Press’e yaptığı açıklamada, şarkıcının odasının balkonundan atladığını belirtti.

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! 31 yaşındaki Liam Payne'in serveti ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam... - 2. Resim

PAYNE GERİDE YAKLAŞIK 24 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE MÜLK VE EŞYA BIRAKTI

Ekim ayında hayatını kaybeden şarkıcının serveti de ortaya çıktı. BBC'nin haberine göre, Payne geride yaklaşık 24 milyon sterlin değerinde mülk ve eşya bıraktı.

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! 31 yaşındaki Liam Payne'in serveti ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam... - 3. Resim

Şarkıcının vasiyet bırakmadığı ve 8 yaşında Bear adında bir oğlu olduğu bildirildi. BBC’nin ulaştığı miras belgelerine göre, Payne’in toplam serveti 28,6 milyon sterlin olarak hesaplandı.

Balkondan düşerek hayatını kaybetmişti! 31 yaşındaki Liam Payne'in serveti ortaya çıktı: Dudak uçuklatan rakam... - 4. Resim

Ancak borçlar ve giderler düşüldüğünde bu miktarın 24,3 milyon( 1 milyar 234 milyon 456 bin 560 lira) sterline indiği belirtildi. Şarkıcının mirasını koruma yetkisi ise arkadaşı Cheryl ile avukatı Bray'e verildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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