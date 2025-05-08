"Salaksın, paracı, cehenneme gidersin..." Nihat Kahveci ile ilgili olay iddia: Görüşme yasağı getirildi

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ile eski eşi Pınar Kaşgören arasındaki gerilim tırmandı. Kaşgören, çocuklarına hakaret ederek onların psikolojisini olumsuz etkilediği gerekçesiyle Kahveci hakkında mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Nihat Kahveci’nin çocuklarıyla görüşmesini yasakladı.

Bir dönemin yıldız futbolcularından, Beşiktaş ve milli takım formaları giymiş olan 45 yaşındaki Nihat Kahveci, özel hayatıyla gündemde. 2003 yılında evlendiği Pınar Kaşgören ile 2014 yılında yollarını ayıran Kahveci hakkında eski eşi, çocuklarına yönelik psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla mahkemeye başvurdu.

UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ

Pınar Kaşgören, avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski eşi Nihat Kahveci hakkında uzaklaştırma kararı alınmasını talep etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Kahveci’nin çocuklarına sistematik olarak psikolojik şiddet uyguladığı, ağır hakaret ve küfürler içeren ifadelerle onların pedagojik gelişimlerine zarar verdiği ileri sürüldü.

MESAJLARDA AĞIR İFADELER YER ALDI

Dilekçede yer alan WhatsApp mesajlarında, Nihat Kahveci’nin çocuklarına yönelik “Salaksın, yalancı, annen kılıklı yalancı, cehenneme gidersin, paracı evlat” gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Bu sözlerin, çocukların kişilik gelişimini olumsuz etkilediği ve ciddi psikolojik sorunlara yol açtığı vurgulandı.

ÇOCUKLAR BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR

Dilekçede ayrıca, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemedikleri, onun yanında kendilerini güvende hissetmedikleri ve fiziksel şiddet görme korkusu taşıdıkları ifade edildi. Bu nedenle, Nihat Kahveci’nin çocukları Z.S.K. ve E.K.’nin bulunduğu ortamlardan uzak tutulması, çocuklara ve Pınar Kaşgören’e yaklaşmaması ve hiçbir iletişim aracılığıyla rahatsızlık vermemesi talep edildi.

MAHKEME GÖRÜŞMEYİ YASAKLADI

Sabah'ın haberine göre, mahkeme, yapılan başvurunun ardından Nihat Kahveci’nin çocuklarıyla görüşmesini yasakladı. Alınan karar doğrultusunda Kahveci, çocuklarıyla herhangi bir fiziksel ya da dijital temas kuramayacak.