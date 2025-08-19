Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD başına 50 milyon dolar ödül koymuştu: 4,5 milyon milis Maduro'yu koruyacak!

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin kendisini tutuklama adımına karşı 4,5 milyonu aşkın milisi ülkede konuşlandıracak.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'ye göre Maduro, ABD'nin tutuklanmasına yönelik kanıtlar için koydukları 25 milyon dolarlık ödülü 50 milyon dolara çıkarmasına ilişkin devlet televizyonunda açıklama yaptı.

Maduro, "Bu hafta ülke genelinde 4,5 milyondan fazla milis için özel bir planı devreye alacağım." ifadesini kullandı.

Bu kararın "barış planı" kapsamında hazırlandığını belirten Maduro, milislere "hazır, aktif ve silahlı" olmaları çağrısında bulundu.

Maduro, ayrıntıları paylaşmadan, Bolivarcı Ulusal Milis Gücü'nün ülke genelinde tüm bölgelerde konuşlandırılacağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermiş, Trump'ın bu kararı "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma olmuştu.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizciyi gönderme kararı alındığını belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarındaki hakem konuşmaları
