Maduro'dan BM'ye İsrail tepkisi: Netanyahu'nun attığı bombalar Guterres'in ofisine düşüyor

Ülkesinde özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, BM'nin İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıları durdurmada yetersiz kaldığını belirtti.

Filistin halkına katliam ve soykırım yapıldığına dikkat çeken Maduro şunları söyledi:

"İSRAİL'İN ATTIĞI BOMBALAR GUTERRES'İN OFİSİNE DÜŞÜYOR" "BM ölümcül bir yara aldı. Yiyecek arayan Filistinli çocukların üzerine her bomba düştüğünde, bu bomba, aslında BM Genel Kurulu'na düşüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun attığı bombalar ve füzeler (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres'in ofisine düşüyor."

Dünyadaki katliamlar karşısında Uluslararası Adalet Divanının (UAD) da yetersiz kaldığını dile getiren Maduro, "Her gün çocukları açlıktan ve bombalarla, gazetecileri ise doğrudan hedef alarak öldürüyorlar. Bu kuruluşların yeni dünya düzeninde yeniden reforme edilmesi umuduyla sesimizi olabildiğince yükseltiyoruz." diye konuştu.

TRUMP'A TEPKİ

Maduro, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarife politikalarına da tepki göstererek, Washington’un ekonomik anlamda kendisine bağımlı bir sistemi dünyaya dayatmaya çalıştığını kaydetti.

ABD YAKALANMASI İÇİN ÖDÜL MİKTARINI ARTIRDI

Öte yandan ABD hükümeti, Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkarmıştı.